Ateşini yükseltin

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Bu yaz, sıcak gündüzlere rakip sıcak geceler yaşamaya ne dersiniz? Seksle ilgili klasik ipuçlarını hepimiz biliyoruz. Ama marifet, partnerinizi heyecanlandırmak ve yaz gecelerini unutulmaz kılmaksa, yeni tüyolara ihtiyacınız var.

• Partnerinizi bağlayıp kalp atışlarını hızlandırmak ister misiniz? Üstelik bunun için illa bir kelepçeye de ihtiyacınız yok. Bir kravat veya eşarpla da onu bağlayabilirsiniz. Hatta tavsiyemiz sadece ellerini değil, gözlerini de bağlayın. Görme yetisini kaybedince diğer duyuları çok daha aktif olacak ve en küçük hareketinizde çok daha fazla uyarılacak. Yalnız dikkat etmeniz gereken, onu bağlıyken yalnız bırakmayın ve gerektiğinde kolayca açabileceğiniz şekilde bağlayın.

• Ön sevişme olarak erotik masajı deneyin. Ama erotik masajı sadece erojen bölgelere yapmayın, tam tersine vücutta birçok gizli erojen bölge olduğunu unutmayın. Dizlerin arkası, ayak tabanı, ense bunlara sadece birer örnek... Masaj yağı mutlaka kullanın, hatta yenebilir masaj yağlarından alırsanız, masajın sonlarına doğru ellerinize yardım için dilinizi de masaja dahil edebilirsiniz. Ya da kokusuyla da onu cezbedecek afrodizyak etkili bir masaj yağı tercih edebilirsiniz.

• Masaj demişken ayaklarınızla masaj yapmayı hiç denediniz mi? Erkeklerin yüzde 90’ı için kadın ayakları çok seksi bir obje. İşte bu yüzden önce ayaklarınıza güzel bir bakım yapıp kırmızı ojeleri sürün, sonra da partnerinizin cinsel bölgelerine iki ayağınızı birden kullanarak masaj yapın. Canının acımaması için krem veya masaj yağı kullanmayı elbette ihmal etmeyin.

• Heyecanlı bir fantezi için, o eve gelmeden hemen önce evde gizli bir yere saklanın. Ve onun sizi bulması için evin farklı yerlerine farklı ipuçları bırakın. Tabii bu ipuçlarının seksi olması gerektiğini söylememize gerek yok herhalde. Hatta ipuçlarının yanına parça parça üzerinizden çıkardığınız giysileri de bırakabilirsiniz. Evin bir yerinde çıplak olarak onu beklediğinizi düşünmek onu emin olun delirtecektir.

• Ayna karşısında seks yapmaya var mısınız? Görsellik hem kadın hem erkek için önemli bir uyarıcı. Kendinizi ve partnerinizi seks sırasında görmek kendinizi belki porno yıldızı gibi hissetmenizi sağlar ve içinizde gizli kalmış tüm ateşi ortaya çıkarabilir.

• Oral seks konusunda da klasiğin ötesine geçmenin tam zamanı! Mesela ağzınıza bir parça buz alıp partnerinize oral seks yapmayı deneyebilirsiniz. Soğuk onu hem uyuşturacak hem de daha önce hiç tatmadığı hazları tatmasını sağlayacak.

• Başka bir detay daha... Oral seks isminden yola çıkarak bunu sadece ağızla yapılan bir şey olarak düşünmeyin. Ellerinize düşen görev de ağzınıza düşen görev kadar önemli. Elleriniz oral seks boyunca çok aktif olmalı. Özellikle de penis dışında testislerin olduğu bölgeye el masajı yapmayı ihmal etmeyin. Hatta perineum denen anüsle testisler arasında kalan bölgeyi de es geçmeyin. Bu bölgeye parmaklarınızla basınç uygulayabilirsiniz.

• PublIc seks fantezisi için yaz en doğru mevsim. Mesela en risksiz public seks alanlarından olan denizi deneyebilirsiniz. Ne de olsa görünseniz bile kimse ne yaptığınızdan emin olamaz. Tabii yine de deniz fantezisi için geceyi tercih etmeniz daha iyi olabilir. Boyunuzu geçmeyen suda olmak ve uzun sürdüğü takdirde üşüyüp hissizleşeceğinizden seksi kısa tutmak diğer tavsiyelerimiz.

• Partnerinizle bir fantezi kutusu yapın. Aklınıza geldikçe ikiniz de o kutunun içine ister kolay ister hayal gücünün sınırlarını zorlayacak fanteziler yazıp bırakın. Her hafta bir günü de fantezi günü ilan edin. O kutudan seçeceğiniz fanteziyi birlikte hayata geçirin.

• Hiç partnerinizle birlikte porno film izlediniz mi? İzlemediyseniz neler kaçırdığınızdan haberiniz yok. Bu ikiniz için de çok tahrik edici bir deneyime dönüşebilir. Hatta oyunu daha da eğlenceli kılmak için film izlerken onun ellerini bağlayabilirsiniz. Böylece ne kendine ne size dokunamaz, hatta onu iyice çıldırtmak için onun karşısında siz kendinize dokunabilirsiniz.

• İnternet sayesinde bin bir çeşit seks oyuncağı artık bize bir tık kadar yakın. Ama utandığınız için bu tip oyuncakları satın almaktan uzak duruyorsanız yaratıcılığınızı kullanın. İki tane zarı alın (mümkünse büyük boy zar olsun). Altı tane vücut bölgesi (göz, kalça, göğüs, dudak...) seçip zarlardan birinin altı yüzüne bu kelimeleri yazın. Diğer zar için altı tane eylem seçin (öpmek, yalamak, gıdıklamak). Onları da o zarın altı yüzüne yazın. Partnerinizle sırayla zar atıp çıkan eylemi gerçekleştirerek kendi erotik oyununuzu yaratın.



Afrodizyak masaj yağı

Malzemeler

100 ml badem yağı

6 damla gül yağı

6 damla lavanta yağı

6 damla kişniş otu yağı

Yarım vanilya çubuğu



Hazırlanışı

Malzemelerin tümünü iyice karıştırarak, koyu renkli cam bir şişeye koyun. Ardından vanilya çubuğunu da bütün halde şişeye atın. Karışımı karanlık bir yerde 48 saat dinlenmesi için bekletin.



Porno meselesi

Kendinizi sekste geliştirmek için pornodan iyi bir malzeme bulamazsınız. Özellikle de oral sekste vazgeçilmez olmanın yolu mutlaka iyi bir porno izleyicisi olmaktan geçiyor.

Sekste neden hoşlandığınızı bildiğinizi sanıyor olabilirsiniz. Ama farklı türlerde pornolar izlerken sizi heyecanlandıracak yeni şeyler keşfedebilirsiniz.



Partnerinizin sekste nelerden hoşlandığını ne kadar biliyorsunuz? Farklı fantezilerini sormaya çekiniyorsanız, onunla porno izlemek istediğinizi söyleyin. Seçeceği porno film, size söyleyemediği fantezileriyle ilgili ipucu verecek.