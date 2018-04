Cinsel isteğinizi ne öldürür?

‘Öyle böyle’ derken, bize ne istediklerini hala tam olarak söyleyemeyen erkeklere net bir soru sorduk ve kesin yanıtlar istedik.

Yazı: İpek Koşan



Ateşli bir şekilde sevişirken diğer yandan sevgilimin üzerindekileri çıkarmayı çok severim. Ama tişörtünü çıkardığım anda etrafa bir ter kokusu yayılırsa tüm hevesim kaçabilir! Deodorant denilen bir şey var, değil mi? Aynı şeyin ayak kokusu için de geçerli olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

Mehmet, 26 yaşında/Fotoğrafçı



Kadınların erkeksi bulduğum hiçbir özelliğini sevmem ama bir numarada tüyler var. Göğüs, göbek, kol gibi bölgelerde tüylerin olmasından hiç hoşlanmıyorum. Hatta bunu karşımdakine bir kez söyleme hatası yaptım ve terk edildim. Bence biraz da eleştiriyi kabul edip bunu olumlu şekilde kullanmalısınız.

Arif, 32 yaşında/Mimar



Size çok küçük bir soru soracağım: Tişörtümü çıkardıktan sonra üzerimde beyaz atletimi görseydiniz ne tepki verirdiniz? Başka da bir şey demeyeceğim size.

Salih, 35 yaşında/İşletmeci



Birçok kişinin aksine, ön sevişmeyi seven bir erkeğim ama nedense ön sevişme bazen uzadıkça uzuyor. Sonu hiç gelmeyecekmiş hissi yaratıyor. Dolayısıyla, konsantrasyonum kayboluyor ve yataktan kalkıp gitmek istediğim zamanlar oluyor.

Ateş, 34 yaşında/ Görsel Yönetmen



Seks sırasında sevgilimin zevk almadığını anlarsam, hatta bunu davranışlarıyla bana belli etmeye çalışırsa, anında soğurum ve bir daha onunla seks yapmam.

Bekir, 38 yaşında/Bankacı



Hani bazen bizi kazanabilmek için rol yapıyorsunuz ya, işte o anlarda görünmez olmak istiyorum. Seks yaparken çıkardığınız bağırmaların hepsinin gerçek olmadığını anlayabiliyoruz. Zevk alıyormuş gibi yapmaya çalışmak yerine, dürüst davransanız belki de gerçekten zevk alabileceksiniz! Porno film senaryolarını bir kenara bırakmalısınız.

Burak, 29 yaşında/Tekniker



Siz kadınların her zaman daha temiz olduğu söylenir durur. Duş almadan yatağa girmemeler, parfümsüz dolaşmamalar, saçları her gün yıkamalar... Galiba ben çok şanssızım çünkü bana hiç böyle bir kadın denk gelmedi. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum. Lütfen kişisel temizliğinize biraz önem verin.

Berk, 32 yaşında/Eğitmen



* Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre erkekler cinsel aktivite esnasında yüzde 85, kadınlarsa yüzde 63 orgazm deneyimi yaşıyor.



Uzman Görüşü “Anlık yaşamak istiyorlar” / Uzm. Psk. Dr. Cengiz Demirsoy

Üsküdar Üniversitesi Feneryolu Polikliniği’nden Uzm. Psk. Dr. Cengiz Demirsoy, erkeklerin cinselliği genelde anlık yaşamak istediklerini belirtiyor ve şunları söylüyor: “Kadının cinselliğe kurallar koyması yani belli saat, ortam ve koşullarda olmasında diretmesi erkeğin isteğini kırıyor. Erkek cinsel olarak yakınlaştığında, kadının ilişkilerindeki başka sorunları gündeme getirmesi de motivasyonunu azaltan başka bir davranış. Anneliği ve ev işlerini ön plana alan ve cinsel yaşamı öncelikleri arasına almayan kadınlar da eşleriyle sorunlar yaşıyor.”