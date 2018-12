Online olarak oynanan seks oyunları, ufacık ekrandan kulağınıza fısıldayan ilginç pozisyonlar ve partnerinizin arzularını size anlatan kartlar. Hayır bu bir Black Mirror bölümü değil. Artık aplikasyonlar yatak odanızın yeni patronu.

Yazı: Simay Engür



Akıllı telefonlarınızı, sırf seks hayatınızı canlı tutmak ve yakın temasın ateşini artırmak için yatak odanızdan kapı dışarı ediyor olabilirsiniz. Peki, size tıpkı bir Polinezya atasözündeki gibi, balinanın üzerinde durup küçük balık tutmaya çalıştığınızı söylesek? Çünkü günümüzde cinselliğin derin sularındaki büyük balık, teknolojinin ta kendisi. Partnerinizle zevk eşiğinizi birlikte keşfetmenizi sağlayacak oyunlara, yeni pozisyonlara ve hatta seks planlayıcısına yer açın. Çünkü bugüne kadar azılı düşman ilan ettiğiniz telefonlar, sizin için seçtiğimiz en iyi beş seks aplikasyonu sayesinde yeni baş ucu orgazm rehberiniz olabilir.



Quiz gecesi

iPassion, partnerinizin hayal gücünün sınırlarını keşfedebileceğiniz ve aynı zamanda belki de onun dillendiremediği arzularını oyun oynayarak öğrenebileceğiniz kullanışlı bir aplikasyon. Ortak bir ‘gizli seks şifresi’ belirleyerek uygulamaya eş zamanlı olarak kayıt oluyorsunuz. Ardından fantezi tercihlerinizle ilgili soruları ayrı ayrı yanıtlıyorsunuz. Asıl hikaye bundan sonra başlıyor, çünkü uygulama bu kez partnerinizle ilgili soruları size yöneltiyor. Örneğin sevgilinizin yanıtlarından ‘kostüm’ fantezisi olup olmadığını öğrenerek, senaryosunu kendinizin yazacağı bir geceye hazırlanmaya başlayabilirsiniz.



Kimler için uygun?

Bu uygulama orgazm cennetine giden yola, biraz daha heyecan katmak isteyen ancak nereden başlayacağını bilmeyen çiftler için çölde vaha. Hem de bilgi yarışması tadında eğlenceli bir oyun sayesinde! Onu ne kadar iyi tanırsanız tanıyın, vereceği yanıtlara şaşırabilirsiniz.



Doğruluk mu cesaret mi?

Hiç şüphesiz bugüne kadar partnerinizle yapacağınız en eğlenceli aktivitelerden olan Sexy Couple Game aplikasyonunun oldukça basit bir kullanımı var. Kendinizin ve eşinizin ismini yazdıktan sonra şişeyi çeviriyorsunuz. Doğruluk ya da cesaret tuşunu seçtikten sonra, yalnızca bir dakika içinde size verilen görevi yapmanız ya da soruyu yanıtlamanız gerekiyor. Ayrıca uygulamanın bir de sürpriz pozisyonları deneyimleyebileceğiniz ‘rulet’ özelliği var.



Kimler için uygun?

Partnerinizle uzun zamandır birlikteyseniz, bu oyunda eğlenmek garanti. Fakat yeni bir ilişkiyse ‘Bugüne kadarki en iyi seks deneyiminiz?’ gibi bir soruya denk gelme ihtimaline karşı, henüz yeni filizlenmiş aşkınıza ufacık ‘beyaz yalan’ gölge düşürebilir.



Kupa kızı ve sinek valesi

‘Make Me Hot-Seks Kart Oyunu’nun seks aplikasyonlarının en iddialısı olduğunu söylemek mümkün. Desteler arasından ateşli bir aktiviteyi seçtikten sonra, belli bir süre içinde partnerinizin görevi yerine getirmesi gerekiyor ve ardından kart çekme sırası ona geçiyor. Bu sıradan görünen oyunun fantezilerinizi besleyen yanı, kartlardan tahmin bile edemeyeceğiniz aktiviteler çıkabileceği gibi tamamen sizin hayal gücünüzün eseri desteler de oluşturabiliyor olmanız!



Kimler için uygun?

Aplikasyon tamamen ön sevişme için tasarlanmış. Dolayısıyla seks pozisyonlarından çok ön sevişmenin tadına varmak ve romantik gecenize heyecan katmak istiyorsanız telefonu yavaşça masaya bırakın ve partnerinize meydan okuyun.



Pozisyonunu seç

İsmi sizi yanıltmasın 69 Position’da tam tamına 150 farklı seks pozisyonunu açıklamalarıyla birlikte keşfedebilirsiniz. Yüz yüze, kovboy ya da grup gibi farklı kategorilere yer veren aplikasyonun, yalnızca iddialı yeniliklere açık çiftler için olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamayı indirmeden önce partnerinizin fikrini almanız şart.



Kimler için uygun?

69 Position, daha önce kamasutra gibi deneyimlerin tadına varan ve artık daha yeni pozisyonların peşine düşen çiftler için uygun. Sizin anlayacağınız, yalnızca seks profesyonellerinin kullanmaya cesaret gösterebileceği bir aplikasyon.



Gizli bahçe

Agalmatofili çıplak heykellere, oyuncaklara, tablolara cinsel istek duyma ve bu objeler üzerinden fantezi kurma durumu. Biz değil ‘Seks Gerçekleri’ aplikasyonu söylüyor. Hem orgazma dair taktik alabileceğiniz hem de epey farklı bilgiler öğrenebileceğiniz eğlenceli bir uygulama.



Kimler için uygun?

Sevgilinizle seks hayatınız hakkında konuşmaya çekiniyorsanız, Seks Gerçekleri tam size göre! Birlikte cinselliğin gizli bahçesinde kalmış ilginç bilgileri okuyarak yapacağınız eğlenceli yorumlar sayesinde, birbirinizi çok daha yakından tanıyabilirsiniz.



Kule imdat!

Teknolojinin arzularınızı canlandıran sinyallerine hala mesafeliyseniz, geleneksel ama son derece etkili bir oyun tavsiyemiz daha var. Jenga’nın her bloğuna yazacağınız bir adet ‘seks komutu’yla işe koyulun. Başarılı bir şekilde çektiğiniz her blokta yazan aktiviteyi, partneriniz yapmak zorunda. Eğer kule devrilirse, diğerinin vereceği tutku dolu ‘ceza’ya hazır olun!