Sex taklitlerinden sakının!

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Her şeyin taklidi kötü. Özellikle de orgazmın! Bu durum, cinsel hayatınız için bir tehlike olabilir. Siz iyisi mi, orgazm olmanın yollarını keşfedin!

Kadınların yüzde 80’inin orgazm olmayacağını bilmesine rağmen seks sırasında inleme gibi sesler çıkardığını biliyor muydunuz?

Belki de biliyorsunuz, çünkü siz de o çoğunluktan birisiniz... Türkiye’de bu konuda yapılmış kesin bir araştırma olmamakla birlikte anketlere göre, toplumumuzda da kadınların yaklaşık yüzde 40’ı orgazm taklidi yapıyormuş. Ne büyük bir oran değil mi? Yani filmlerde gördüğümüz o bol ‘ses’li ve sonu zirvede seksler, kadınlar için öyle kolay gerçekleşmiyor. Orgazm olmak kadınlar için en önemli sorunlardan biri olunca, orgazm taklidi yapmak da kaçınılmaz oluyor. Peki kadınlar neden orgazm taklidi yapma ihtiyacı duyuyor? Çok basit, çünkü orgazm olamıyor! Olamayınca da taklidini yapma ihtiyacı duyuyor. Bu durumda galiba ilk olarak orgazmın ne demek olduğunu öğrenmemiz gerekiyor.



Nedir bu orgazm?

Evet ne yazık ki orgazm olamama, kadınların en sık yaşadığı sorunlardan biri oldu yüzyıllardır. Galiba sorunun temeli, ‘orgazm’ın ne olduğunu keşfedememekte gizli. CİSED başkanı Uzm. Dr. Cem Keçe orgazmı şöyle açıklıyor: “Orgazm olmak genellikle boşalmak olarak algılanır ama ikisi aynı şey değil. Orgazm, çeşitli fiziksel ve psikolojik cinsel uyaranlar sonucu beynin harekete geçmesi ve bazı hormon mekanizmalarının etkisiyle, hem bedensel hem de ruhsal olarak algılanan, ‘geçici şuur bulanıklığı’, ‘kontrol kaybı duygusu’ ve istem dışı ritmik vajinal kasılmaların yanında tüm bedende güçlü kasılmaların yaşandığı ‘yoğun bir boşalma’ olarak tanımlanabilir. Boşalma ise cinsel ilişkilerin sonlarına doğru yaşanan kasılmalarla kendini gösteren fiziksel ve bedensel rahatlama olarak tarif edilebilir. Yaklaşık olarak, boşalma 5-10 saniye, orgazm ise 10-15 saniye arası sürer.”



Kadınlar neden orgazm taklidi yapar?

Çünkü kadınlar genellikle süreci hızlandırmak istiyor. Orgazm olamayacağını ve rahat olamadığını fark eden kadın, olayı kısa sürede taklit yaparak sonlandırma ihtiyacı duyuyor. Siz de taklit yapan kadınlar kulübüne dahilseniz, merak etmeyin, çoğu kadının başına aynı şey geliyor. Fakat bu demek değil ki, yaptığınız doğru bir şey. Doğru olan gerçekten orgazm olabilmenin sırrını keşfetmek! Orgazm olamamanın temelinde ise pek çok şey yatıyor. Uzm. Dr. Cem Keçe, “Bazı kadınlar, orgazm veya boşalma için geçen süre uzadıkça kendine olan güvenlerini kaybediyor. Dahası, filmlerde gördükleri seks sahnelerini olması gereken bir standart olarak değerlendiriyor. Bu nedenle kadınlar genellikle cinsel ilişkide mutlaka orgazm olmak gerektiği ve yatakta çıkarttığı seslerin erkeğin yaşadığı fiziksel deneyimin yoğunluğunu arttırdığına dair inancıyla taklit yapıyorlar” diyor ve diğer nedenleri şu şekilde sıralıyor: “Stres, anksiyete, depresyon, kendi vücudunu beğenmeme, başaramama kaygısı, olumsuz bir sonuçla karşılaşmaktan

duyulan endişe, partnerine karşı savunmasız görünmek istememe, cinsel ilişkinin sonunda partner üzerinde pozitif bir izlenim bırakma isteği, yataktaki beceriler konusunda özgüven eksikliği yaşanması, kendini tahrik edip havaya sokma isteği, uyku bozukluğu, erkeğin erken boşalması, orgazmın gerçekleşmemesi ya da orgazma ulaşma süresinin çok uzun olması, cinsel ilişkinin bir an önce sona ermesi isteği gibi nedenlerle kadınlar orgazm taklidi yapabiliyor.”



Kaybetme korkusu

Orgazm taklidi yapmanın temelinde aslında erkeğin egosunu tatmin etme arzusu, sorun çıkarmama kararı ve terk edilme kaygısı yatıyor. Ayrıca çeşitli nedenlerle orgazm olamayan kadınlar, partnerini memnun etmek için orgazm taklidi yapmak zorunda da hissedebiliyor. Çünkü cinselliği bir iktidar meselesi olarak abartan ama cinsellik hakkında konuşmayan, daha gelenekçi, katı, tutucu, cinsel tabuları olan erkekleri tatmin etmek zordur ve ‘orgazm olamıyorum’ demek çoğu zaman kaybetme korkusuna davetiye çıkartmak anlamına gelir.



Orgazm olmanın sırrı

Orgazm olabilmenin ilk adımı ‘ben’ diyebilmek. Uzm. Dr. Cem Keçe orgazm olmayı kolaylaştıracak bazı sırlar veriyor: “Orgazm olabilmek için kadınlar öncelikle cinsellikten zevk almayı istemeli, buna kendilerini layık bulmalı ve zevk almaya odaklanmalı. Cinselliği bir tabu olarak görmeden her yönüyle öğrenmeli. Cinsellik öğrenilebilen bir davranış. Cinsellikten zevk alabilmek için önce kendi bedenlerini tanımalı, nelerden zevk aldıklarını keşfetmeliler. Bunun için en iyi yol mastürbasyon. Cinselliklerini keşfettikten sonra da, cinsel ilişkide kendi istekleri ve zevkleri doğrultusunda partnerlerine yol göstermeliler. Ayrıca cinsel fanteziler kurabilir veya yardımcı erotik materyaller kullanabilirler. Ancak tüm bunlara rağmen orgazm sorunları yaşamaları durumunda bir cinsel terapiste başvurmaktan çekinmemek gerekiyor.”



