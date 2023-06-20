Erkekleri en çok çeken 7 nadir duygusal özellik
Flörtünüz var ve onu etkilemek mi istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Erkeklerin hemen etkilenebileceği 7 davranışı sizler için araştırdık. İşte erkekleri en çok çeken 7 özellik...
Flörtünüz var ve onu etkilemek mi istiyorsunuz? İşte işinize yarayabilecek erkekleri çeken 7 hareket
1. Nezaket
Nezaket hem erkekleri çeker hem de kadınları ancak bu genellikle erkeklerde zor bulunan bir özellik olduğu için nezaket davranışlar sergilendiğinde erkekler genel olarak daha fazla çekiliyor.
2. Zarafet
Instagram'da bir partnerden fiziksel zarafet ve koordinasyon istemenin çok fazla olduğunu bilecek kadar çok dans eden insan videosu gördüm. Ancak, diğer iki tanım öyle değil. Çoğumuz stres altında berbatızdır. Sorunla savaşmak yerine etrafımızdaki insanlarla savaşarak tepkimizi berbat ederiz. Ancak bunu konuşarak çözebiliriz.
3. Düşüncelilik
Nazik insanlar her zaman düşünceli değildir ama genellikle düşünceli insanlar naziktir. Her halükarda, son derece vicdanlı, temel düzeyde şeyler yapmak uzun bir yol kat eder (örneğin, arkadaşlarıyla ilk kez tanışmak için kek getirmek, yaşlı bir kişinin bagajına yiyecek koymasına yardım etmek)
İyi bir insanın gününü güzelleştirecek her şey bizim için çok önemlidir. Belki kadınlar bu konuda genel olarak daha iyidir ama erkeklerde bu konuya önem veriyor.
4. Mizah
Mizah ilişkinin en tatlı anları olabilir. Hem kadın hem de erkek güzel ve zeki yapılan espirilerden hoşlanır. Ancak durmadan şaka veya espri yapmak bu işin olgusunu da değiştirebilir.