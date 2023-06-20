Erkekleri en çok çeken 7 nadir duygusal özellik

3. Düşüncelilik

Nazik insanlar her zaman düşünceli değildir ama genellikle düşünceli insanlar naziktir. Her halükarda, son derece vicdanlı, temel düzeyde şeyler yapmak uzun bir yol kat eder (örneğin, arkadaşlarıyla ilk kez tanışmak için kek getirmek, yaşlı bir kişinin bagajına yiyecek koymasına yardım etmek)

İyi bir insanın gününü güzelleştirecek her şey bizim için çok önemlidir. Belki kadınlar bu konuda genel olarak daha iyidir ama erkeklerde bu konuya önem veriyor.