Evlilikte kayınvalide terörü: Nasıl baş edilir? İşte 5 yöntem!

Evlendiğinizde partnerinizi flört aşamasında olduğundan çok daha farklı bile bulabilirsiniz. Sadece partnerleri değil, ebeveynleri de başlangıçta onları algıladığınızdan tamamen farklı varlıklar gibi görünebilir.

Bu oldukça yaygın bir olaydır. Eşiniz ve ailesiyle ne kadar çok zaman geçirirseniz, zamanla onlarla ilgili o kadar çok gizemi çözeceksiniz.

Ancak duygusal açıdan manipülatif bir kayınvalideniz olsa bile, bu evliliğin sona ermesi gerektiği anlamına gelmez. Peki, ne yapmalıyız? İşte sorunlu bir kayınvalideyle başa çıkma yöntemleri...

KÖTÜ KAYINVALİDEYLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Kayınvalidenizle ilişkiler her zaman zordur. Durumla akıllıca ve uygun bir şekilde ilgilenirseniz, yine de saygısız akrabalarınızla geçinmeyi ve eşinizle tatmin edici bir evlilik yaşamayı hedefleyebilirsiniz. Sorunun olduğu yerde çözüm de vardır. Ve şunu unutmamalısın! Kendinizi onların standartlarına göre aşağılamadan saygı çerçevesinde halledebileceğiniz birkaç yol vardır. Onurunuzu korurken, kayınvalidenize nasıl sınır koyacağınızı öğrenmeniz gerekir.

Evlilikte zor veya kötü huylu akrabalarla baş etmeye yönelik birkaç kullanışlı ipucu için okumaya devam edebilirsiniz.

KÖTÜ KAYINVALİDEYLE BAŞA ÇIKMANIN 5 YOLU

1. Sınırlarınızı başlangıçta belirleyin

Kendinizi aşırı tatlı ve yardımsever biri gibi göstermeye çalışmayın. Partnerinize ve ailesine gerçek anlamda kim olduğunuzu gösterin.

Herkesin bunun sizin dayanıklılık seviyeniz olduğunu bilmesini sağlayın ve kimsenin bu seviyeyi aşmasını tercih etmediğinizi bilmelerini sağlayın. Saygısız olmanıza gerek yok ama her zaman iddialı bir tavır sergileyebilirsiniz.

Daha az engelin olduğu huzurlu bir yaşam istiyorsanız, kayınvalidenizle ve hatta partnerinizle sınırlar koymak çok önemlidir.

2. Hobi ve faaliyetlere daha fazla odaklanın

Kaba akrabalarınızın, siz izin vermediğiniz sürece tüm hayatınızın değil, sadece hayatınızın bir parçası olduğunu anlamaya çalışın!

Kötü niyetli davranışlarını değiştirmenin bir yolu yoksa, akıntıya karşı yüzün ve gerçekten sevdiğiniz şeyi yapmaya daha çok odaklanın.

Bu kariyeriniz, hobileriniz veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek olabilir. Zamanınızı, söylediklerini veya düşmanca faaliyetlerini düşünmek yerine yapıcı bir şekilde geçirmek için bilinçli bir çaba gösterin.

3. Eşinizin yardımını isteyin

Eğer saygısız akrabalarınız varsa eşinize haber verin. Eşinizin anne ve babasını incitmemek adına tek başınıza uğraşmaya çalışmayın. Bu, başlangıçta ele alınmazsa ilişkinize daha büyük zarar verebilir.

Eşinize saygısız akrabalarınız hakkında gevezelik etmeye başvurmayın. Bu kendi ayağına kurşun sıkmaktan başka bir şey değil.

Manipüle etmeden, partneriniz anlayışlı bir ruh halindeyken ona gerçeği söylemeyi deneyin. Eşinize gerçekleri anlatıp ebeveynleriyle ilgilenmesini isteyebilirsiniz.

Eşiniz, ebeveynleriyle etkili bir şekilde başa çıkmanın ve sizi Pandora'nın kutusuyla uğraşmaktan kurtarmanın sihirli formülünü biliyor olabilir.

4. Mesafeyi koruyun

Siz ve eşiniz, saygısız akrabalarınıza karşı mümkün olan her şeyi denediyseniz ve hiçbir şey işe yaramıyorsa, onlarla aranıza her zaman mesafe bırakabilirsiniz. Mümkün olduğunca az konuşmayı ve buluşmayı seçebilirsiniz.

5. Profesyonel bir danışmandan yardım alın

Saygısız akrabalarla uğraşmak sizi bayıltıyorsa, profesyonel danışmanlardan veya terapistlerden yardım almak her zaman daha iyidir. Danışman, akıl sağlığınızdan ödün vermeden, kayınvalidenizle başa çıkmanız için sizi etkili taktiklerle donatabilir.

Ayrıca, kayınvalidenizin sağlıksız veya kinci bir şekilde davranmasına neden olabilecek bazı ciddi sorunlar veya altta yatan sağlık sorunları da olabilir.

Bu durumda eşinizin yardımını alabilir ve kayınvalidenizi danışmanlık veya terapiyi kendileri denemeye ikna edebilirsiniz. Terapist, toksik davranışlarının köklerine inebilecek ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilecektir.