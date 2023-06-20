Evlilikte kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? İşte 12 nedeni

Eşinizle zaman geçirirken yalnızlık duyabilir ve bu ilişkide bir başınıza olduğunuzu düşünebilirsiniz. Onunla zaman geçirmeyi isterken, o sizle değil arkadaşlarıyla ya da sosyal medyada vaktini geçirmek isteyebilir. İşte sizi yalnızlık hissine götüren ve bu yalnızlık hissinin altında yatan 12 neden!