Evlilikte kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? İşte 12 nedeni

Evlilik yolculuğuna çıkarken eşinizle bir ömür birlikte olmayı, vakit geçirmeyi, eğlenmeyi düşündünüz. Ancak bazen her şey umduğunuz gibi olmayabilir ve kendinizi oldukça yalnız hissedebilirsiniz. Peki ama neden? İşte kendinizi yalnız hissetmenizin 12 nedeni...

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Eşinizle zaman geçirirken yalnızlık duyabilir ve bu ilişkide bir başınıza olduğunuzu düşünebilirsiniz. Onunla zaman geçirmeyi isterken, o sizle değil arkadaşlarıyla ya da sosyal medyada vaktini geçirmek isteyebilir. İşte sizi yalnızlık hissine götüren ve bu yalnızlık hissinin altında yatan 12 neden!

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EVLİLİKTE KENDİNİZİ YALNIZ HİSSETMENİZİN 12 NEDENİ

  1. Gerçekçi olmayan beklentiler
  2. Ekonomik problemler
  3. Eve iş getirmek
  4. Çok sık yapılan iş seyahatları
  5. İş ve ev hayatı arasındaki dengeyi kuramama
  6. Yetersiz iletişim
  7. Stresli durumlar
  8. Çözümlenmeyen travmatik durumlar
  9. Sosyal medyada geçirilen zaman
  10. Savunmasız görünmeme çabası
  11. Birlikte zaman geçirmemek için bahane üretmek
  12. Düzensiz cinsel ilişki
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YALNIZLIK HİSSİNİ YENME YOLLARI

Peki evliliğinizdeki bu yalnızlık hissinden nasıl kurtulabilirsiniz. İşte başa çıkma yolları:

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İLETİŞİM KURUN

Eşinizle duygularınızı paylaşın ve onun nasıl hissettiğini öğrenmeye çalışın.

DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRİN

Eşinizle ortak noktalarınızı artırmaya ve kaliteli zaman geçirmeye gayret gösterin.