İki uzmana göre başarılı çiftlerin asla yapmadığı 4 şey

Dr. John Gottman ve Dr. Julie Schwartz Gottman çifti 35 yıllık bir evliliğe sahip ve uzun yıllardır ilişkiler üzerine çalışıyorlar. Psikolog olarak çalıştıklrı 50 yıl boyunca, 40.000'den fazla partner üzerinde çalıştıklarını belirten Gottman çifti, "Araştırmalarımız sadece 35 yıl boyunca birbirimizle mutlu bir evlilik sürdürmemize yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda bize bir ilişkinin felakete doğru gittiğini nasıl tespit edeceğimizi de öğretti" diyor. Onlara göre başarılı çiftlerin asla yapmadığı bir şey var: Birbirlerini hafife almak.

Takdir eksikliği bir ilişkiyi yok edebilir

Gottman'ların yorumları şöyle: "Teşekkür ederim" demek yardımcı olur, ancak bir takdir kültürü oluşturmak bundan çok daha fazlasını gerektirir. Partnerinizin doğru yaptığı şeyleri aktif olarak aramalısınız. Gizli kalmış ve gözden kaçmış iyi şeyleri bulun ve onlara işaret edin. Pek çok çiftte gördüğümüz eşler yanlışlar odaklanıyor ve bunun için birbirlerini eleştiriyorlar.

Bu dört şeyi yapmayın

1. Suçlama, tenkit

Gottman çifti, partnerinizin karakterine saldırmamayı öneriyor: "Başka kimsenin zamanını önemsemiyorsun. Çok bencilsin". Peki, bu durum nasıl düzeltilir? Önerileri şöyle: Sinir bozucu durumlarda şikayet edebilirsiniz, ancak yanlış giden her şey için partnerinizi suçlamayın. Nasıl hissettiğinize odaklanmak için "ben" ifadesini kullanın ve neye ihtiyacınız olduğunu bilmesini sağlayın.

2. Küçümseme

Küçümseme boşanmanın 1 numaralı belirleyicisidir. Bu iletişim tarzı, eşinizin sizden daha düşük seviyede olduğuna dair uzun süredir devam eden inançlardan beslenir. Küçümseyerek hareket ettiğinizde, kasıtlı olarak kaba davranıyorsunuz demektir. Eşinizle alay edebilir, onu taklit edebilir, ona isimler takabilir ya da göz devirme veya alay etme gibi küçümseyici bir beden dili kullanabilirsiniz. Olumlu düşünceler olumlu duygulara, onlar da olumlu eylemlere dönüşür. Bu yüzden, partnerinize duyduğunuz hayranlığa odaklanın. Onda beğendiğiniz şeylerin bir listesini yapın. Birlikte yaşadığınız en sevdiğiniz anıları düşünün ve onları takdir ettiğinizi bilmelerini sağlayın.

3. Savunmaya geçme

Savunmaya geçmek eleştiriye karşı verimsiz bir tepkidir. Bahaneler arar, kurbanı oynar ve suçu onun üzerine atarsınız. Örneğin, partneriniz çöpü dışarı çıkarıp çıkarmadığınızı sorarsa, savunmacı bir yanıt şöyle olabilir: "İşten sonra ne kadar yorgun olduğumu biliyorsun. Bana bunu sorduğuna inanamıyorum. Çok tembel olduğum için, değil mi? Neden sen yapamıyorsun?" Partnerinizin bakış açısını anlamaya çalışın ve eylemlerinizin sorumluluğunu kabul edin. Yukarıdaki örnek için şöyle diyebilirsiniz: "Biliyor musun? Eve geldim ve çöpü dışarı çıkarmayı tamamen unuttum. Özür dilerim. Şimdi yapacağım."

4. Oyalama

Çatışmaya girmek yerine, partnerinizi duymazdan, görmezden gelebilir ve hatta kendinizi fiziksel olarak sohbetten uzaklaştırabilirsiniz. Partnerinizi engelleme ihtiyacı hissettiğiniz noktaya ulaşmak zaman alır. Ancak bir kez başladığınızda, durdurmak zor olabilir. Sadece uzaklaşmak yerine şöyle diyebilirsiniz: "Bu konu hakkında konuşamayacak kadar kızgın hissediyorum. Sakinleşmek için 15 dakika ara verebilir miyiz?" Başka bir odaya gidin ve kitap okumak gibi rahatlatıcı bir şey yapın, sonra konuşmaya geri dönün.