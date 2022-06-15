İlk görüşte aşk var mıdır? Yeni bir araştırma yanıt veriyor

Aşk ilk bakışta mıdır yoksa tanıdıkça mı olur? Bu sorunun cevabı her zaman büyük bir soru işareti olmuştur. İsrail'deki araştırmacılar aslında aşkın ilk görüşte mi yoksa sonradan mı olduğunu ortaya koyacak bir araştırma gerçekleştirdi. Peki sizce aşk ilk görüşte midir yoksa sonradan mı olur?

Uzmanlar birbirlerine çekim duyan romantik çiftlerin belirli dakikadan sonra aynı tepkileri verdiklerini hatta vücutlarının dahi aynı reaksiyonu gösterdiğini açıklıyor. Ancak araştırma erkeklerin kendilerine zıt olan kadınlardan, kadınların ise kendilerine zıt olan erkeklerden daha çok etkilendiğini de ortaya koyuyor.

Bu yapılan çalışma, Kudüs İbrani Üniversitesi'nden (HU) akademisyenler tarafından yürütüldü ve Scientific Reports dergisinde yayınlandı. Birbirinden hoşlanan çiftler gün boyunca gülümseme, başını sallama ve kol ve bacakları hareket ettirme gibi fiziksel hareketlerini de senkronize ettiler. Psikoloji Bölümü'nden araştırmacı yazar Dr Shir Atzil, "Bir partnerle bağlantı kurmak, bedenlerimizi ne kadar iyi senkronize edebileceğimize bağlıdır" dedi.

Eş seçimiyle ilgili klasik teoriler, yüz şekli, saç rengi ve geniş kalçalar gibi doğurganlık göstergeleri gibi anlık ve 'statik özellikleri' vurguladığını söylüyor.

Araştırmacı yazar, "Ancak, bir etkileşim sırasında ilk çekimin geçici olarak nasıl ortaya çıktığını açıklamıyorlar ya da iki kişi çekim yaşadığında meydana gelen karşılıklı fizyolojik veya davranışsal uyarlamaları hesaba katmıyorlar" diyor.

Yapılan çalışmada uzmanlar, romantik bir ilişkiyle ilgilenen 16 erkek ve 16 kadın olmak üzere 32 lisans öğrencisiyle çalıştı. Katılımcılar tanışıp sohbet ederken bilek bantları kullanılarak elektrodermal aktiviteleri kaydedildi. Tarihler sırasında her partnerde baş sallama, kol hareket ettirme, bacak değiştirme gibi davranışsal hareketler de kaydedildi. Karşılaşmanın ardından her çift, birbirlerine duydukları romantik ilgiyi ve cinsel çekiciliği ortaya çıkardı. Beş dakikanın tamamı boyunca aynı davranışsal hareketleri sergilemek, karşılıklı romantik ilgiyle önemli ölçüde ilişkiliydi.

İlginç bir şekilde, eşzamanlılık derecesi, erkeklerin ve kadınların romantik duygularını farklı şekilde etkiledi. Eşzamanlılık her iki cinsiyet için de çekiciliği öngörse de, kadınlar yüksek düzeyde eş zamanlılık gösteren erkeklere cinsel olarak daha çok ilgi duyuyorlardı.

Dr Atzil, "Çalışma açıkça göstermiştir ki, çiftler fizyolojilerini birbirleriyle senkronize ettiklerinde ve partnerlerine göre davranışsal hareketlerini randevu sırasında uyarladıklarında, romantik bir şekilde birbirlerine çekilirler" dedi.