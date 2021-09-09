Gizli, saklı, seksi: Yeni demirbaş listesi…

Yazı: Baran Alışkan

Günün ilk ışıklarında veya uykudan hemen önce ihtiyaç duyduğunuz her şey baş ucunuzdaki komodinde görev anlarını bekliyor. Belki bir şişe su, tercihen usulca yanan bir gece lambası, hiçbir dakikayı atlamayan dakik bir saat ve her zaman dijital dünyayla bağlı telefonunuz yanı başınızda…

Komodininiz odadaki tüm eşyalarla fazlasıyla uyumlu ve üstünde misafir ettiği her parçayla gerçek bir kurtarıcı. Basit bir çekme hareketiyle bambaşka bir dünyaya yolculuğa çıkmanızı sağlayacak çekmeceleriyse tamamen size özel. Hayata, yatak odasına ve partnerinize seksi bir bakış kazandıran çekmecelerin dünyasında listeler güncelleniyor.

Zamanı gelmedi mi? Zevkli anların yeni anahtarı modern vibratörler, yatak odasına biraz rekabet getirmek isteyenler için seksi görevler, ten uyumunu baştan sona sürdüren jeller, fantezi dünyasının klasikleri ve muhtelif arzuların diğer temsilcilerine uzanan bir ihtiyaç listesiyle çekmecenizin sahip olduğu tüm alana hak ettiği değeri vermeye kararlıyız. Bu hayali çekmecede mutlaka sahip olmanız gerekenler yok; ama bu çekmecedeki ürünlere sahip olmanızda ‘mutlaka’ fayda var. Bazen sizin bazense ikinizin ihtiyaç duyabileceği her şey tek kol aralığı mesafede, karanlık ama bir o kadar renkli baş ucu evreninde hazır bekliyor. Lambaya püf deyin, perdeyi çekin, listeyi hazırlayın ve eksikleri tamamlayın. Geceler uzun, tabii günün diğer saatleri de!

Yüzde 100 Şarj

Ultra güçlü motoru ve akıllı cihazlarla olan uyumuyla ezber bozan bir yardımcı oyuncu. Hava basınç dalgalarının yanı sıra titreşimlerle zenginleştirilen vibratör, klitoral uyarıcı görevini sessizce yerine getiriyor ve heyecan verici bir deneyimin kapısını aralıyor. Ortam sesinin ya da çalma listelerinizin titreşimlere dönüştüğünü hayal edebiliyor musunuz? Daha yeni başlıyoruz…

SATISFYER Curvy 1+ Telefon Kontrollü Emiş Vibratör, erotikshop.com.tr 999 TL

Bir taşla iki kuş

Tam 48 farklı erotik göreve sahip taşlardan oluşan bu kule ile gerçek bir görev insanı olabilirsiniz. Ten uyumuna biraz eğlence, biraz da heyecan katacağınız bu oyunda kuleyi devirmeden tüm görevleri yerine getirebilecek misiniz? Denemeye değer!

Erotik Denge Oyunu, hediyemen.com 79.90 TL

1 yeni masajınız var

Ginseng özüyle zenginleştirilmiş nane aromalı masaj jeli sayesinde rahatlatıcı bir masajınız var. Heyecanlı bir geceden hemen önce su bazlı jel ile hem sakinleşecek hem de enerji depolayacaksınız. Aynı zamanda kayganlaştırıcı özelliğiyle kuruluğa karşı kaybedeceğiniz tek bir savaş dahi olmayacak!

O.K. Ginseng Masaj Jeli, ok.com.tr 47.90 TL

Küçücüğüm, her şeyim…

Küçük ve güçlü yeni oyuncağınız, hassas odaklanma ve yoğun titreşimleriyle maksimum zevkin şifrelerini kırıyor. Sekiz farklı titreşim moduna sahip oyuncak, seksi bir fısıltı gibi sizi harekete geçirecek.

Tango X Cherry Red En Güçlü Titreşimli Mini Vibratör We-Vibe, albonishop.com 1299 TL

Teslim ol, etrafın sarılı!

Çekmecenizi açar açmaz ulaşabileceğiniz kelepçeyle partnerinizi aşk dünyanızda bir süreliğine misafir edebilirsiniz. Anahtarın yakınlarda olduğunu kontrol edin ve söylediğiniz her şeyin aleyhinize delil olarak sayılacağından emin olun.

Pamuktenim el Yapımı Fantezi Deri Kelepçe, pamuktenim.com 49.90 TL

Baştan uyarıyoruz!

Özel formülüyle birkaç damla ile tahrik edici bir etki hissetmeye hazır olun. Hassasiyeti arttırmayı ve daha yoğun zevki vadeden jel, ısıtıcı ve soğutucu etkisiyle zevki bir üst noktaya taşıyabilir.

Durex Intense Uyarıcı Jel, hepsiburada.com 37.90 TL

Sen nasıl istersen…

Geleneksel vibratör ve klitoral uyarım bir araya geliyor. Bir çift tavşan kulağına benzeyen yapısından adını alan modern vibratörler, siz nasıl isterseniz o titreşim modunda çalışıyor ve kontrolü tamamen size bırakıyor.

MS Çift Titreşim Motorlu Tavşanlı Modern Vibratör, saklımarket.com 368 TL

Bi’ sayfa daha…

Yatak odasının yeni demirbaşı, orgazma giden yolda merak ettiklerinizi ve cinselliğin sessizce konuşulanlarını gün yüzüne çıkarıyor. Açık açık konuşmanın vakti geldi!

Yaşasın Orgazm/Dorian Solot&Marshall Miller Aganta, Idefix.com 24 TL