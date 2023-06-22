Severek ayrılmak: Sevdiğiniz birinden nasıl ayrılırsınız?

Biriyle ilişkiyi bitirmek asla kolay değildir, çünkü kimse sevdiği (ve belki de hala sevdiği) bir kişiye incitecek bir şey söylemek istemez. Bu, özellikle eşinizi hala derinden önemsiyorsanız zordur. Sevdiğiniz birine veda etmek asla kolay değildir ve bazen nasıl ayrılacağınıza karar vermek, başlangıçta bu belirsiz duygularla baş etmekten daha zor olabilir.

Sonun kaçınılmaz olduğunu bildiğinizde, konuşmayı ertelemek her iki taraf için de işleri daha da zorlaştıracaktır. Bu nedenle, ters gidebilecek şeyler hakkında endişelenmek yerine, ilişki uzmanları Sameera Sullivan ve Dr. Paulette Sherman'dan devam etmeleri (ve bu süreçte değer verdiğimiz insanlara karşı adil davranmaları) için tavsiyelerini paylaşmalarını istedik.

AYRILMA ZAMANI GELDİĞİNİN İŞARETLERİ

Önem verdiğiniz birinden ayrılmayı düşünmek zor ve sancılı bir süreç olabilir. Bir kişiyi bırakıp bırakmamak için dışarıdan işaretler arıyorsanız, muhtemelen aradığınız cevapları bulamayacaksınız. Yalnızca içinize ulaşmak ve kendinize karşı dürüst olmak, bu kavşakta size rehberlik edebilir.



Hala sezginizi duymakta zorlanıyorsanız, kendinize sorabileceğiniz bazı sorular var. Herhangi bir büyüme veya çözüm olmaksızın aynı şeyler için savaşmaya devam ettiğinizi fark ediyor musunuz? Eşinizin yanında gerçek benliğiniz olmakta zorlanıyor musunuz? Hayatta farklı yönlere mi çekiliyorsunuz (kariyer yolları, çocuk sahibi olma istekleri, yaşam evreleri, yaşam tarzı beklentileri vb.) ve uzlaşmaya isteksiz misiniz? Seni hala bu ilişkide tutan ne? Cevaplarınız biriyle birlikte olmak için tüm yanlış sebeplere işaret ediyorsa (başkalarından beklentiler, ego, alışkanlık, yalnız kalma korkuları, vb.), o zaman pozisyonunuzu yeniden düşünmek isteyebilirsiniz.

Sevdiğiniz Birinden Ayrılırken Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Uzun vadeli bir ilişkiyi bitirmeye karar verdiyseniz, bunaltıcı gelebilir. Ancak ayrılığın kibar, dürüst ve saygılı olmasını sağlamak için yapabileceğiniz (ve yapamayacağınız) birkaç şey var:

Kendinizi onun yerine koyun

Ne zaman ve nerede ayrılacağınıza karar vermekte zorlanıyorsanız, kendinizi eşinizin yerine koyun: Konuşmayı nasıl yapacağınızı önceden düşünerek, daha fazla acıdan kaçınabilir ve rahatsız edici durumlar için plan yapabilirsiniz.



"Ne istersin veya ne beklersin?" Sullivan soruyor. "Dürüst ol! Cevap yüz yüze bir görüşme ve samimi bir açıklamaysa, bunu yap. Sadece birkaç haftadır çıkıyorsan, bir telefon görüşmesi uygun olabilir."

Bu konuşmaların zor olabileceğine şüphe yok ama Sullivan, ayrılıktan kaçınmanın da aynı derecede zarar verici olduğuna dikkat çekiyor. Diğer kişinin nasıl hissettiğini ve duygusal durumlarla nasıl başa çıktığını düşünmek, konuyu onun için zorlaştırmadan yaklaşmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olabilir.

Sullivan, "Senden tamamen ayrılmaya niyetli birinin seninle çıkmasını ister miydin? Hayır. O yüzden diğer kişiye saygı duy," diyor Sullivan. "Sadece onları yönlendirip zamanlarını boşa harcamıyorsun, aynısını kendine yapıyorsun. İnsanlar bunu yıllarca yapıyor ve sonunda 'doğru zamanı' bulduktan sonra pişmanlıkla uyanıyorlar." Ayrılık kaçınılmazsa, şimdi tek doğru zaman."

Karşınızdakini suçlamayın

İlişkinizi bitirme arzunuz partnerinizin kötü davranışından kaynaklanıyor olsa da, suçu başkasına atarak ayrılık sadece daha da kötüleşecektir. Sherman, diğer kişinin saldırıya uğramış hissetmesini önlemek için "ben" ifadelerinin kullanılmasını önerir.

Sherman, "Ayrılmanın tüm nedenlerini incelemenize gerek yok, ancak sorulursa kararınızı açıklamak için genel bir neden seçebilirsiniz" diyor.

Ortak bir konum belirleyin

Bir yer seçmek zor olabilir, ancak ikinizin de ortak zeminde olduğunuzu hissettiğiniz bir yerde ayrılmak faydalı olabilir. Ayrıca eşinizin dürüstçe tepki verme konusunda kendini güvende hissedip hissetmediğini de düşünmek isteyeceksiniz. Etrafta pek çok yabancının olduğu halka açık bir yer ona duygularını rahatça ifade etme fırsatı vermez.

Sullivan, "Yapacağınız sohbeti önceden tahmin edin. Hararetli mi olacak? Üzücü mü? Duygusal mı? Agresif tepki verecekler mi? Nerede yapmaya karar verirseniz verin, bir miktar mahremiyet unsuru olduğundan emin olun" diyor Sullivan.

Yalan söylemeyin

Ayrılmanın etkisini azaltmak için yumuşatmak sorun değil. Ancak Sullivan ayrılmaya neden olan motivasyonlarınız hakkında yalan söylememeniz konusunda uyarıyor. "Yalan söyleme ama kaba olma" diyor. Eşiniz bir açıklama isterse, çok spesifik olmadan bir veya iki neden göstermenizi önerir.

Sullivan, "Lütfen 'Sorun sen değilsin, benim' ifadesinden kaçının," diyor ve bunun her iki taraf için de verimsiz olduğuna dikkat çekiyor.

Sınırları belirleyin

Sherman, zorlu konuşmayı yapmadan önce ne yapmamanız gerektiğini de bilmeniz gerektiğini belirtiyor. Tartıştığı birkaç yaygın hata, partnerinizi hayalet gibi göstermek (onlara her şeyin bittiğini söylemeden) veya gerçekten bağları kesmek istediğinizde ara vermek istediğinizi söylemektir. İlişkiyi bitirmek istiyorsanız, sınırlar koymak çok önemlidir.

Tüm sorumluluğu üstlenmeyin

İncinmiş hissetmek, ayrılmanın kaçınılmaz bir parçasıdır ancak Sullivan, kendinizi zihinsel olarak durumdan ayırmanın ve bakış açısı kazanmanın çok önemli olduğunu söylüyor. Eşiniz ayrılığı kabul etmekte zorlanıyor olsa bile, yine de kendi sağlığınıza ve iyiliğinize öncelik vermeniz gerekir.