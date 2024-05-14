Stashing ilişki nedir? Sevgilin seni saklıyor mu? Geçmiş olsun

Sevgiliniz ile muhteşem bir gün geçiriyorsunuz ancak kafanızda bazı soru işaretleri var; mesela ailesi ve gerçek arkadaşlarının hiçbiriyle tanışmamak gibi. Bekleyin, sokakta yürüyüşe çıktınız ve onun üniversite arkadaşıyla karşılaştınız! Ve biraz sohbet ettiler... Ama şimdi düşününce, giriş konuşması hemen geçildi ve konu sana hiç gelmedi, değil mi? Ya da ikinizin bir fotoğrafını paylaştığında, senden onu silmeni istedi. Evet, başta düşündüğünüz soru işaretlerini kafandan silme vakti geldi. Bunu söylediğimiz için üzgünüz ama görünen o ki sevgilin seni saklıyor yani sana ''stashing' uyguluyor.

Açık olmak gerekirse bu ilişki türü, bir partnerin ilişkilerini arkadaşlarından, ailesinden ve hatta sosyal medyadan aktif olarak gizlemesini, saklamasını ifade eder. Peki, stashing nasıl anlaşılır? Bir ilişkide stashing'e uğradığınızı nasıl anlarsınız? İşte yanıtı...

STASHING NEDİR?

Stashing, bir partnerin sevgilisini kasıtlı olarak arkadaşları ve ailesi de dahil olmak üzere sosyal çevrelerinden sakladığı bir durumu tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Genellikle sevgililer arasındaki bağlılık veya ciddiyet dengesizliğini yansıtır. Saklayıcı, partneriyle yalnız kaldığında tamamen onla ilgili görünebilir ancak dışarda veya sosyal medyada sanki bekarmış gibi davranır ve saklanan partnerin kendini izole edilmiş ve değersizleştirilmiş hissetmesine neden olur.

SİZE STASHING UYGULANDIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Sevgilinizin size stashing uyguladığını anlamanızın bazı işaretleri vardır. Bunlar:

1- Sizi arkadaşlarının, ailesinin veya iş arkadaşlarının katıldığı etkinliklere götürmüyorsa,

2- Sosyal medyasında birlikte hiçbir fotoğraf ve içerik paylaşmaması yani bekar gibi görünmesi

3- Toplum içerisinde sevgi göstermekten kaçınması

4- Yanında olmadığınızda yaptığı aktivitelerle ilgili aşırı gizli veya belirsiz davranışlar sergilemesi

5- Sizinle paylaştığı hayat ile ilişki dışındaki hayatı arasında büyük farklılıklar olması

6- İlişkiyi adlandırmakta veya ona resmileştirmede tereddüt etmesi

7- Gelecek için plan yapma konusundaki isteksizlik

8- Partnerinizin arkadaşlarının sizin varlığınızdan veya ilişkinizin ciddiyetinden habersiz olması

9- Doğum günleri, tatiller veya kişisel başarılar gibi önemli etkinliklerden dışlanmak

10- Paylaştığınız kişisel özel bilgi dağılımında eşitsizlik gibi problemler yaşıyorsanız büyük ihtimal o ilişkide ''Stashing''e maruz kalıyorsunuz demektir.