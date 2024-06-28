Aldatmanın haklı nedeni olur mu? Uzmanlar tartışıyor...

Aldatmanın ilişkilerdeki pek çok insan için ilişki bitirme nedeni olması bir sır değil. Sonuçta tek bir ihanet eylemi bile güveni zedeleyebilir ve aranızdaki bağın onarılamaz bir şekilde zarar görmesine neden olabilir. Aslında, USA Network'ün yakın tarihli araştırmasına göre, ankete katılan kişilerin yüzde 94'ü kendilerini aldatacağını bildikleri bir kişiyle evlenmektense hiç evlenmemeyi tercih edeceklerini söylüyor. Benzer şekilde ankete katılanların yüzde 82'si sadakatsizliğe "sıfır tolerans" gösterdiklerini söylüyor.

Ancak anketin en şok edici sonucu bu değildi. Daha da şaşırtıcı olanı ise ankete katılan aynı kişilerin yüzde 54'ünün aldatmanın haklı olabileceğine inandıklarını söylemesiydi.

ALDATMA NEDİR?

Aldatma hakkında konuşmak tabu olduğundan aldatmayı tanımlamak zor olmuştur. Bazı uzmanlar, ilişki normlarımız değişip geliştikçe yön bulmanın giderek zorlaştığını söylüyor.



ALDATMANIN HAKLI NEDENLERİ OLABİLİR Mİ?

Weiss'in işaret ettiği gibi, aldatma çok yaygın; en az beş Amerikalıdan biri bunu yaptığını itiraf ediyor ve daha fazlası da büyük ihtimalle yaptıklarını kabul etmeden aldatıyor. Ancak bunun, aldatmayı haklı görülebileceği anlamına gelmediğini söylüyor.

"Aldatma bir rıza meselesidir. Eğer partneriniz sizinle tek eşli olmayan bir ilişkiye rıza gösteriyorsa başka partnerlere sahip olmak da bir tür rıza ihlalidir" diye açıklıyor. "Bu, partnerinizin duygusal güvenlik duygusunun yanı sıra potansiyel olarak fiziksel güvenliğini de ihlal eder (eğer CYBE kapma olasılığı varsa).

Aldatma aynı zamanda aldatan kişiyi tamamen açık ve dürüst olabileceği bir ilişkiden de mahrum bırakır. Bu nedenle, anlaşılabilir olsanız bile Aldatmanın nedenleri göz önüne alındığında, en iyi yaklaşım, partnerinizi rıza göstermediği bir duruma sürüklemek yerine ilişkiyi bitirmek ya da açmaktır."

Terapist Brandon Simpson, "Hastalarla olan deneyimlerime dayanarak, aldatma haklı gösterilemez" diyor. "Bir eylemi haklı çıkardığımızda, ya eylemin bir başkası üzerindeki etkisini en aza indirmeye çalışıyoruz ya da diğer kişinin eyleme ilişkin algısını değiştiriyoruz, bu da heyecan verici."

ALDATMANIN EN YAYGIN 10 NEDENİ

İnsanların sadakatsizlik yapmasının birçok nedeni vardır; bu ister fiziksel aldatma ister duygusal bir ilişki olsun. Terapistlere göre bunlar en yaygın 10 neden...

1-Aldatan kişi ilişkiyi sabote ediyor

Bazı insanlar bilinçli ya da bilinçsiz olarak ilişkiyi bitirmek istedikleri, ancak bunu doğrudan yapmaya kendilerini ikna edemedikleri için aldatırlar.

2-İlişkilerindeki boşluğu doldurmaya çalışıyorlar

Aldatan biri her zaman ortaklığı sona erdirmeye çalışmaz ancak yine de ilişkinin bazı yönlerinden memnuniyetsizliğini ifade ediyor olabilir.

3-Yaşamlarındaki büyük değişikliklerle yeterince baş edemiyorlar

Tse, aldatmanın daha derin sorunlara sahip olmasına rağmen, büyük yaşam geçişleri sırasında daha sık meydana gelme eğiliminde olduğunu belirtiyor.

"İş kaybı, doğum veya orta yaş krizi gibi büyük değişiklikler stres ve kopukluk yaratarak, bir başa çıkma mekanizması veya kaçış olarak sadakatsizliğe neden olabilir" diyor.

4- Kendilerindeki bir boşluğu doldurmaya çalışıyorlar

Diğer zamanlarda aldatmanın ortaklıkla veya aldatılan kişiyle hiçbir ilgisi yoktur. Vermani, bunun yerine aldatanın kendi içinde hissettiği bir boşluğu doldurmaya çalıştığını söylüyor.

5- Heyecan arıyorlar

Çoğu zaman insanlar kendilerini aldatmanın heyecanına kaptırırlar. Çünkü bu, genellikle daha istikrarlı, uzun vadeli ilişkilerde bulunmayan heyecan veya entrika sunar.

6- Benlik saygıları düşüktür

Vermani, özgüveni düşük olan kişilerin ilişkilerinin dışına çıkmasının da yaygın olduğunu ekliyor.

7- Cinsel açıdan tatminsizdirler

Diğer zamanlarda, aldatmak tamamen seksle ilgilidir: ya mevcut ilişkideki cinsel tatminsizlik ya da cinsel çeşitliliğe yönelik daha geniş bir istek olabilir.

8- İntikam için yola çıkmaları

Goldberg, insanların aldatmasının bir diğer yaygın nedeninin, sadakatsizlik de dahil olmak üzere partnerlerinin yaptığı bir şeyden dolayı intikam almaları olduğunu söylüyor.

9- Sağlıklı bir ilişki modelinden yoksundurlar

Bazen insanlar kendi çocukluklarından veya aile yapılarından kaynaklanan çözülmemiş sorunları olduğu için aldatırlar. Kendilerine örnek olacak sağlıklı bir ilişki olmadan, bir ilişkiye bağlılıklarını sürdürecek araçlara sahip olmayabilirler.

10- Madde bağımlılığı sorunları veya seks bağımlılığı

Son olarak, bazı durumlarda aldatma, madde bağımlılığı sorunu veya seks bağımlılığı gibi daha büyük bir şeyin belirtisidir. Goldberg, "Uyuşturucu ve alkol kişinin muhakeme yeteneğini engelliyor" diyor.