Başka birini mi hayal ediyor? Bu 5 belirti varsa aklında başkası var demektir

Herhangi bir ilişkide, bazı sorunlar yaşanması kaçınılmazdır. Ancak, belirli hatalar kesinlikle aranızdaki bağı bozabilir; özellikle de partneriniz sadakatsizse. Terapistlere göre, partnerinizin başka birini hayal ediyor olabileceğine dair dikkat etmeniz gereken birkaç belirti vardır.

Bazı çiftler, ister cinsel yakınlık sırasında ister dışında olsun, diğer insanlar hakkında fantezi kurmanın uygun ve hatta yararlı olduğu konusunda açıkça hemfikir. Ancak birçok kişi de diğer insanlar hakkında fantezi kurmayı olumsuz bir alışkanlık ve hatta bir tür duygusal sadakatsizlik olarak görmektedir."

PARTNERİNİZİN BAŞKA BİRİYLE FANTAZİ KURDUĞUNA DAİR 5 İŞARET

1. Sizi her zaman başka biriyle karşılaştırıyorlar

Masaya getirdiğiniz harika şeylere odaklanmak yerine, başka birinin sizden daha iyi özelliklere sahip olabileceğini gündeme getirebilirler. Örneğin, sizden ne kadar daha maceracı olduğundan bahsedebilirler.

2. Cinsel hayatınız değişir

Sağlıklı bir cinsel hayat dinamiktir ve siz ve ilişkiniz devam ettikçe muhtemelen evrimleşecektir. Ancak yatak odasında bir kopukluk hissetmeye başlarsanız, eşiniz başka birini düşünüyor olabilir.

Eşiniz cinsellik alanında sizden giderek kopuk görünüyorsa, bunun suçlularından biri fantezi kurmak olabilir. Ayrıca, eşinizin yakın olduğunuzda gözlerini kapattığını ve "başka bir yerde gibi göründüğünü" fark ederseniz, fantezi kuruyor olabilir.

3. Cihazlarını daha gizli kullanmaya başlarlar

Partneriniz telefonunu veya dizüstü bilgisayarını sizden saklamaya başlarsa, bu genellikle sorun anlamına gelir ve aynı zamanda düşüncelerinin dağıldığının bir işareti olabilir.

Partneriniz aniden telefonunu veya bilgisayarını korumaya başlarsa, bir şeyler saklıyor olabilir.

4. Fiziksel veya duygusal olarak uzaklaşırlar

Williams ayrıca mesafeyi olası bir uyarı işareti olarak vurguluyor.

Daha az şefkatli veya fiziksel olarak yetersiz görünen bir partner, muhtemelen başka biriyle ilgili fanteziler nedeniyle duygusal olarak geri çekiliyor olabilir.

Anlamlı konuşmalarda azalma veya kaçamak yanıtlarda artış, duygusal bağlantının değiştiğini gösterebilir.

5. Pornografik görüntü veya videoları izleme geçmişleri var

Pornografik içerik, bir ilişki üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olabilir ancak Manly, eşinizin porno kullanma geçmişi varsa, fantezi kurmanın "sabit bir alışkanlık" olabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, ister ekranda ister gerçek hayatta olsun, "özellikle aşırı cinselleştirilmiş görüntülere kapılmış" olduklarını fark ederseniz, "perde arkasında fantezi kuruyor olabilirler."

Partnerimin başkası hakkında fantezi kurduğunu düşünürsem ne yapmalıyım?

Ribarsky'ye göre, fantezi kurmak "tamamen normal"dir ve sizin ve eşinizin "moda girmenize" yardımcı olursa veya cinsel ufkunuzu genişletirse ilişkinizi güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Uzmanlar, önemli faktörün ne hakkında fantezi kurdukları ve neden kurdukları olduğunu söylüyor.

"Partnerinizin sizin için veya sizinle yapmasını istediğiniz yeni veya farklı bir şey mi yapıyorlar? Biraz öz değerlendirme, keşfetmek isteyebileceğiniz bazı arzular hakkında eşinizle konuşmanın iyi bir yolu olabilir," diyor Ribarsky.