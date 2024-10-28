Bir boşanma avukatı: Kocanızın sizi terk edeceğini gösteren 8 işaret

Ayrılık fikri kafanızda oluşmadan önce, en az bir yıl boyunca aranızda her şeyin kötüye gitmesi çok olağandır. Ancak, 30 yıllık boşanma avukatı ve ilişki koçu olarak, evliliğiniz mutsuz ve sağlıksızsa, kocanızın bu ayrılık zamanını dikkatlice önceden planlamak için kullanabileceğini biliyorum. Size fayda sağladığından daha fazla kendisine fayda sağlayacak düzgün bir boşanma anlaşması sağlamak için tüm işlerini yoluna koyacaktır.

Hazırlıksız yakalanmak istemiyorsanız, karar verme sürecinde gizli uyarı işaretlerine karşı tetikte olmanız çok iyi bir fikir olacaktır.

EŞİNİZİN SİZİ TERK EDECEĞİNİ GÖSTEREN 8 İŞARET

1- 'B' kelimesinin herhangi bir şekilde anılması

Sadece şaka yaptığını iddia etse bile B kelimesini gündeme getirirse, bu boşanmanın aklında olduğunun işareti olabilir. Eğer bu laf gelişi söylenirse ('eğer bu seni bu kadar rahatsız ediyorsa, neden benden boşanmıyorsun?') tepkinizi gizlice ölçüyor ve bu fikri aklında prova ediyor olabilir. Ancak daha kötü olanı, bir tartışmanın hararetinde tekrar tekrar dile getirilmesidir ('Bundan çok sıkıldım - belki boşanmayı düşünmeliyiz'). Bir tartışma sırasında tartışmaya çalışmayın, bunun yerine ne demek istediği ve ilişkinizin nerede durduğu hakkında düşünceli bir sohbet etmek için sakin bir an bulun.

2- Sevgi ve cinsel yakınlığa karşı duyarsız

Çift koçluğunda, kocalar genellikle evlilikteki cinsel kıvılcımın söndüğünden şikayet ederler, genellikle eşlerini isteksiz veya ulaşılamaz olmakla suçlarlar. Sürekli stres altındaysanız, birçok sorumluluğu bir arada yürütmeye çalışıyorsanız veya menopoz gibi zorluklarla uğraşıyorsanız bu çok anlaşılabilir bir durumdur. Ancak o kapanıp fiziksel sevgi ve yakınlığa tepki vermeyi bıraktığında, evliliğinizin dağıldığının açık bir işaretidir. Muhtemelen zihinsel olarak kontrol etmiştir ve sizin olmadan bir hayat hayal ederek çıkışını planlamaktadır.

3- Telefonuyla ilgili tuhaf hareketler

Sürekli telefonuna yapışık olması, dikkatinin dağılması, aramaları yanıtlamak için odadan çıkması ve gece geç saatlerde mesaj alması şüphe uyandırır. Daha önce ortalıkta bırakmaktan mutlu olduğu telefonunu tuvalete götürmesi veya ters çevirmesi de gariptir. Bu bir ilişkinin işareti olabilir, ancak aynı şekilde boşanmayı planladığı anlamına da gelebilir.

4- Sıra dışı finansal faaliyetlerde bulunuyor

Olağandışı faaliyetlerde bulunuyorsa... Büyük miktarda nakit çekmek, hesaplar arasında para taşımak veya yalnızca kendi adına yeni kredi kartları açmak gibi alışılmadık finansal hareketler yapıyorsa bu, kendisi için para zimmete geçirdiğinin bir işareti olabilir. Bu nedenle boşanma durumunda sizin için daha az para kalır. Bu kesinlikle yapabileceğiniz ve yapmanız gereken bir şeydir. Ondan bir açıklama ve ayrıntılı kayıtlar isteyin. Hesaplarınızı daha yakından izlemeye başlamalısınız (olağandışı faaliyetleri gösteren hesap özetlerinin kopyalarını alın) ve şifreleri değiştirmeli veya bir mali danışmana danışmalısınız. Gerçekten endişeleniyorsanız, bankaları bilgilendirmeli ve eşinizin varlıklarını taşımasını veya dağıtmasını önlemek için gerekirse yasal işlem başlatma konusunda bir avukata danışmayı düşünmelisiniz.

5- Alışılmadık sorular soruyor

Boşanmayı düşünüyorsa, ne kadar ödemesi gerektiğine dair bir fikir edinmek için ev faturaları, abonelikler, sigorta poliçeleri veya ev harcamaları gibi ayrıntıları araştırmaya başlayabilir. Finansal ve lojistik konularla ilgili bu ani merak, ayrılığa hazırlandığı ve evliliği sonlandırmayı planladığı yönünde bir uyarı işareti olabilir.

6- Gizli toplantılar planlıyor

Açıklanamayan toplantılar için evden veya işten ayrılırsa dikkat edin ve hukuk firmaları veya emlakçılarla ilgili herhangi bir e-posta, takvim girişi veya belge olup olmadığını kontrol edin. Bir müşterinin kocası o haftaki randevularının bir listesini istedi (daha sonra evlerini değerlendirmek için bir emlakçı çağırdığında evden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğini keşfetti). Başka bir müşteri ev bilgisayarının arama geçmişinde 'aile avukatları' bulmuştu.

7- Garip harcama alışkanlıkları

Normalde savurgan bir adam değilse, pahalı hediyeler almaya, büyük, açıklanamayan alışverişler yapmaya veya ailesi için arkadaşlarına aşırı cömert hediyeler (değerli sanat eserleri, nadir koleksiyon parçaları, kaliteli şaraplar) vermeye başlarsa şüphelenin. Bu, evlilik mallarını dağıtma stratejisinin bir parçası olabilir.

8- Yakasında ruj

Boşanmayı kafasına koymuşsa, bir ilişkiyi gizleme konusunda daha az titiz olabilir ve bu, sırtında garip çizikler veya yatağınızda başkasının küpesini bulma olasılığınızın daha yüksek olduğu zamandır. Dağınık davranıyor olabilir veya sizi dava açmaya teşvik etmeye çalışıyor olabilir. Bir müşteri, çöp kutusunda metresine yazdığı buruşturulmuş bir aşk mektubunun ilk taslağını bulmuştu.