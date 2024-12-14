Çiftlerin sekssiz evlilik yaşamasının 10 yaygın nedeni

Birçok çift evlilikleri boyunca cinsellikten uzak dönem yaşamaya başlayabilir. Aslında psikolog ve seks terapisti Shannon Chavez, çiftlerin kuraklık dönemi yaşamasının "sık görülen bir durum" olduğunu söylüyor. Yine de cinsellikten uzak evlilikler hala tabu bir konu olarak ele alınıyor.

Zamanla eşler cinsel partnerlerden çok oda arkadaşı gibi hissetmeye başlayabilir. Ve bu, cinsellikten uzak olmanın daha fazla cinselliğe yol açtığı ve bunu yapma düşüncesini daha garip veya korkutucu hale getirdiği bir döngüye dönüşebilir.

Cinsel bir çıkmazda sıkıştıysanız veya sekssiz bir evliliğe doğru gittiğinizi düşünüyorsanız, yalnız olmadığınızı bilin. Seks terapistlerinden, kendi ilişkinizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz için sekssiz evliliklerin ardındaki yaygın nedenleri paylaşmalarını istedik.

SEKSSİZ EVLİLİKLERİN 10 YAYGIN NEDENİ

1. Seks hakkında konuşamazsınız

İlişkilerde iletişim çok önemlidir, özellikle de seks gibi daha samimi konularda. Fantezileriniz, arzularınız ve güvensizlikleriniz hakkında konuşmak, bazı insanlar için rahatsız edici olabilir. Ancak bunun sizi bu önemli konuşmaları yapmaktan alıkoymasına izin vermeyin: Ne kadar açılırsanız, bu konuşmalar o kadar kolaylaşacaktır.

Chavez, "Seks hakkında konuşmayan çiftler birbirlerinden uzaklaşır ve cinsel ilişkilerinde istedikleri ve ihtiyaç duydukları şeylerle bağlarını kaybederler," diyor.

2. Çok fazla stres altındasınız

Stresli olduğunuzda, seks aklınıza gelen son şey olabilir. Bitmek bilmeyen ev kredisi borcuyla veya çocuklarla ilgilenmekle meşgul olabilirsiniz. Kronik stres, vücuttaki kortizol hormonunun yüksek seviyelerine yol açabilir ve bu da cinsel isteğinizi bozabilir.

Cinsiyet ve Cinsellik Terapisi Kolektifi'nde seks terapisti ve direktör olan Jesse Kahn, "Çocuklar, iş veya finansla ilgili olsun, stres cinsel istekleri azaltmada, seks yapma isteğini azaltmada, seks yapmak için sahip olduğumuz enerjiyi azaltmada ve seks yapmak için sahip olduğumuz zamanı azaltmada büyük bir rol oynayabilir," diyor.

Chavez, aşırı stresli veya yorgun olmanın seksin "bir zevk aktivitesinden ziyade yapılması gereken bir şey gibi" hissettirebileceğini de sözlerine ekliyor.

3. Libidolarınız uyuşmuyor

Bir çiftin cinsel dürtüsünün ilişki boyunca dalgalanması normaldir, bu da sizin ve partnerinizin cinsel olarak her zaman aynı fikirde olmayabileceğiniz (veya hiç olmayabileceğiniz) anlamına gelir. Ancak farklı arzu seviyeleriniz hakkında açıkça konuşabilir ve sizin için işe yarayan bir uzlaşmaya varabilirseniz, libidoların uyuşmaması büyük bir sorun teşkil etmemelidir.

Ancak, ele alınmazsa, gerginlikler ortaya çıkabilir ve cinsellikten uzak dönemlere yol açabilir. Genellikle, daha yüksek libidolu partner, reddedildiğinde reddedilmiş hisseder ve sonunda teklif etmeyi bırakabilir. Düşük libidoya sahip partner, tüm istekler yüzünden baskı altında hissedebilir veya partnerinin ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşündüğü için yetersiz hissedebilir.

4. Ruhsal sağlık sorunlarıyla uğraşıyorsunuz

Fiziksel sağlık koşulları bir kişinin cinsel isteğini veya seks yapma yeteneğini etkileyebilir ancak depresyon, anksiyete, geçmiş cinsel travma ve diğerleri gibi ruhsal sağlık sorunları da etkileyebilir. Bazı ilaçlar da cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir.

Chavez, "Bu endişeler bağlanma arzusunu ve ihtiyacını etkileyebilir," diyor. "Diğerleri arasında düşük öz saygı ve beden imajı sorunları yer alır. Bu endişelerle uğraşıyorsanız, bu arzunuzu ve bir partnerle cinsel olma isteğinizi azaltabilir."

5. İlişkinizde zor bir döneme girdiniz

Siz ve eşiniz çok tartıştığınızda, sadakatsizlik endişesi yaşadığınızda veya birbirinizden kopuk hissettiğinizde, bu sorunlar yatak odasına sıçrayabilir.

Chavez, "İlişki sorunları öfkeye, kızgınlığa, hayal kırıklığına, incinmeye veya ihanete yol açabilir ve arzu eksikliğine neden olabilir" diyor. "Bu sorunların bazıları asla çözülmez veya çözüldüklerinde, dışlanmış hissetmeye veya daha fazla incinmeye yol açar."

Seks terapisti Gracie Landes, bazı çiftlerin birbirlerine kızdıklarında seks yapabildiklerini ancak çoğunun yapamadığını söylüyor.

6. Birbirinizi eleştiriyorsunuz

İlişki araştırmacısı John Gottman'a göre eleştiri, boşanmanın en büyük belirleyicilerinden biridir. Eleştirinin, eşinize tavsiyede bulunmaktan veya ölçülü, yapıcı bir şekilde bir şikayeti dile getirmekten farklı olduğunu unutmayın. Kırıcı sözler bir saldırı gibi hissedilebilir ve yatak odasında da bir anlaşmazlığa yol açabilir, diyor seks terapisti Stephen Snyder.

"İlişkiler kabul üzerine gelişir," diyor "Love Worth Making" kitabının yazarı Snyder. "Özellikle cinsel ilişkiler... Çünkü cinsel benliğiniz nispeten olgunlaşmamış ve kolayca incinir. Partnerinizi eleştirmek veya onlar tarafından eleştirildiğinizi hissetmek, cinsel ilişkiniz için kriptonittir. Bunlardan her ne pahasına olursa olsun kaçının."

7. Seks hakkında gerçekçi olmayan beklentileriniz var

Bazen seks harika, orgazm dolu bir bedensel maceradır; bazen de sadece eh işte. Her cinsel deneyimin aklınızı başınızdan almasını beklemek, sizi hayal kırıklığına uğratır ve bu da sizi denemekten bile alıkoyabilir.

Chavez, "Cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler baskı yaratabilir ve cinselliğe odaklanan bir performans sağlayabilir" diyor. "Bu, bağlantı ve birlikte geçirilen samimi zamanla ilgili olmaktan çıkıp, cinsellikle ilgili performans hedeflerine daha fazla odaklanıyor. Bu, düşük arzuya ve cinsel kaçınmaya yol açıyor."

8. Cinsellikle ilgili performans kaygınız var

Performans gösterememe (ereksiyon olma veya sürdürme, orgazm olma) korkusu, cinselliğe giden yolda o kadar fazla kaygıya neden olabilir ki bazı çiftlerin havlu atması daha kolay hale gelir.

Kahn, "Cinsel kaygı ve cinsel işlev sorunları hakkında düşünmek ve konuşmak zor ve çok fazla utançla dolu olabilirken, her ikisinde de gezinmenin ve seks yapmaya devam etmenin birçok yolu vardır" diyor. "Sessizlik utancı, utanç da kaygıyı besler."

9. İşleri renklendirmenin yollarını denemekten (veya önermekten) korkuyorsunuz

Landes'e göre, "tekneyi sallama korkusu" bazen ölü bir yatak odasına neden olabilir. Bir partner, rutinden çıkmak için işleri karıştırmayı önerebilir (BDSM, bilen var mı?). Ancak eşlerinin nasıl tepki vereceğinden endişe ettikleri için hiçbir şey söylemezler.

Landes, "Bazen uzun vadeli ilişkilerde, insanlar rutine girer ve diğer kişinin bundan hoşlanmayacağından, üzüleceğinden veya uzaklaşacağından korktukları için yeni şeyler önermez veya denemezler" diyor. "Risk alma korkusu, cinsel bir birlikteliğin enerjisini emer."

10. Birbirinizden sıkıldınız

İlişkinin başlarında, seks yeni olduğu için sıcak ve heyecan verici gelir. Ancak zamanla, çiftler aynı rutine alışabilir ve bu da cinsel bir bunalıma yol açabilir. Ancak Kahn, cinselliğinizin (ve eşinizin cinselliğinin) sürekli olarak evrildiğini ve her zaman keşfedilecek yeni şeyler olduğunu bilmeniz gerektiğini söylüyor.

Kahn, "Merak etmeyi bıraktığımızda, büyümeye izin vermeyi bıraktığımızda ve varsaymaya başladığımızda, seks sıradanlaşabilir," diyor. "Erotizme yeniden odaklanmayı deneyin ve kendinize neyin sizi tahrik ettiğini, neyin size zevk verdiğini ve neyin sizi arzulanır hissettirdiğini sorun. Cinsel hayatınızda merakı, heyecanı ve oyunculuğu artırmanın yollarını keşfetmek, katı bir repertuvarı değiştirebilir."