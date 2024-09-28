Libidonuz hakkında bilmeniz gereken 6 şey

Yazı, Insider’ın Maria Sophocles ile yaptığı röportajdan alınmış olup, Sophocles’ın ağzından anlatılmaktadır.

25 yılı aşkın bir süredir jinekolog olarak çalışıyorum ve her zaman havasında olmayan pek çok hastayla karşılaştım. Bazıları düşük libidolarının kendileri için bir sorun olmadığını, ancak bunun partnerleriyle gerilim yarattığını söylerken, kimileriyse arzu duymayı özlediklerini söyledi.

Ne yazık ki, düşük libido çok yaygındır. Menopoz öncesi kadınların dörtte birinden fazlası, düşük cinsel istek yaşar. Menopoz dönemindeki kadınlarda bu oran yarı yarıya yükselir. Düşük cinsel arzunuz varsa yalnız değilsiniz ama libidonuzu kontrol altına almak için yapabileceğiniz bazı şeyler var. İşte tüm kadınların kadın libidosu hakkında bilmesini istediğim altı şey:

Libidonun dalgalanması normaldir

Birçok kadın, libidolarının tutarlı olmamasından ötürü hayal kırıklığına uğramış hissediyor. Filmlerde ve sosyal medyadaki gibi her zaman yoğun bir libidoya sahip olmak için çaba göstermeleri gerektiğini düşünüyorlar. Ama bu gerçekçi değil. Öncelikle, hepimiz yorulan ve yükümlülükleri olan insanlarız ve ruh halimizin değişmesi çok normal. Ancak bunun da ötesinde, libidonuzun tutarlı olmamasının biyolojik nedenleri de vardır.

Bunu kabul ederseniz ve bu dalgalı grafiğe izin verirseniz, her gün cinsel istek duyma konusunda hissedebileceğiniz baskıyı ortadan kaldırırsınız.

Östrojen arzuyu teşvik edebilir.

Hormonlar ve libido arasındaki ilişkiyi ne kadar iyi anlarsanız, arzu düzeyinizdeki değişimleri de o kadar iyi anlarsınız. Örneğin, adet döngüsünün ilk yarısında yükselen östrojen, cinsel isteğe katkıda bulunabilir. Özellikle, bir östrojen türü olan estradiol, libidoyu teşvik etmede o kadar etkilidir ki, düşük libidoyu tedavi etmek için kullanılmıştır.

Yumurtlama sırasında östrojen seviyeleri arttıkça ve zirveye çıktıkça kendinizi ekstra azgın hissedebilirsiniz. Bunun ise biyolojik bir nedeni var – vücudunuzun dölleyecek bir yumurtası varken sekse ilgi duymanız mantıklı.

Progesteron uykuyu arttırır ve cinsel isteğiniz azalır

Yumurtlamadan sonra (ve menopoz sırasında) östrojen seviyeleriniz düşer. Azalan östrojen, sizi daha az romantik hissettirebilir.

Aynı zamanda libidonuzu engelleyen başka bir hormon daha vardır: progesteron. Progesteron adet döngüsünün ikinci yarısında artış gösterir. Progesteron sağlıklı uykuyu teşvik eden nörotransmitter GABA'yı (Gama-Aminobütirik Asis) serbest bırakan, uyku yanlısı bir hormondur. Uyumak için heyecanlandığımızda, seks için daha az heyecanlanırız.

Duygularınız ve geçmişiniz de önemlidir

Bu ilginç, ama hastalar bana geldiklerinde "Hormonlarım cinsel dürtülerimi engelliyor" demiyorlar. Bunun yerine, düşük cinsel dürtünün ilişkilerini nasıl etkilediğinden bahsediyorlar. Bu yüzden onlarla konuşmak için davranışsal bir yaklaşım benimsiyorum.

İlk olarak, onlardan cinsel dürtülerini neyin engelleyebileceğini düşünmelerini istiyorum. Kendilerini beğenmiyorlar mı? Partnerlerinden bıkmışlar mı? Bir ilişkiden kurtulmak mı istiyorlar? Yoksa bir bebek sahibi olma düşüncesine alışmaya mı çalışıyorlar?

Sonra, onlara yakınlık ve temasla ilgili geçmişlerini soruyorum. Seks, zevk aldıkları yoksa zorunda hissettikleri için yaptıkları bir şey mi? Geçmişte hiç arzu hissettiler mi? Bu sorular üzerinde çalışmak zor olabilir, ancak bir danışman veya seks terapisti ile konuşmak yardımcı olabilir.

Müstehcen kitaplar okumak cinsel hayatınızı ateşleyebilir

Bibliyoterapi veya müstehcen kitaplar okumak birçok kadında arzuyu artırabilir. Bazı uyarıcıları içeren kitaplar okuyan, onları duyan veya gören kadınlar; bu hisleri beyinlerinde depolar ve sekse ilgi gösterme olasılıkları daha yüksek olur.

Bu yüzden, sahilde okumak için bir aşk romanı alın ya da erotik konulu bir roman deneyin. Aynı şekilde erotik içerikli filmler veya diziler de yardımcı olabilir.

Yavaş başlayın

Pek çok kadın, partneri yalnızca penetrasyon içeren seks istediğinde bunu sinir bozucu bulur. Bu yüzden hastalara bir ödev veriyorum: Yavaş başlayın. Çocuklar yattıktan sonra kanepeye sarılın veya birlikte oyun oynayın. Bağlanmak için en az yarım saat harcayın (ve hayır, çocuklar, vergiler ve faturalar hakkında konuşmak sayılmaz).

Aynı gün veya başka bir gün devam etmeye hazır olduğunuzda, yine aynı şekilde. Öpüşün ve birbirinize dokunun ama doğrudan sekse geçmeyin.

Cinsel arzuyu etkileyen çok fazla faktör var. Bu sadece hormonlar veya partnerinizle olan bağınız değil; hayatınızdaki birçok etmenin karmaşık bir kombinasyonu. En önemlisi ise kendinize sağlıklı, ve yavaşça gelişen bir cinsel yaşam isteme izni vermektir.