Erkekler ne zaman 'seni seviyorum' der? Araştırma sonucu...

İlk öpücükten arkadaşlarla tanışmaya kadar, çiftlerin flört etmeye başlarken ulaşmayı umdukları birkaç önemli kilometre taşı vardır. Bunlardan biri de 'seni seviyorum' sözünü duymak... Peki, erkekler ve kadınlar genellikle ne kadar sürede bu ifadeyi kullanıyor?

Dundee'deki Abertay Üniversitesi'nden uzmanlar, birçok ülke ve kültürde erkeklerin aşklarını ilk olarak itiraf etme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre, erkekler bu özel 2 kelimeyi ortalama 3,5 ayda söylüyor. Buna karşılık, kadınlar biraz daha uzun süre bekleme eğiliminde ve ortalama 4 ay sonra duygularını itiraf ediyor.

İngiliz Psikoloji Derneği tarafından rapor edilen çalışmada araştırmacılar, çeşitli ülke ve kültürlerdeki insanların 'seni seviyorum' demelerinin ortalama ne kadar sürdüğünü anlamak için yola çıktılar.

Ekip Avustralya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Fransa, Polonya ve Birleşik Krallık'tan (yüzde 70'i kadın, yüzde 30'u erkek) 3.109 katılımcıyla bir dizi online anketi doldurmalarını istedi. İlk ankette katılımcılar, en son ilişkilerinde ilk olarak hangi partnerin 'seni seviyorum' dediği de dahil olmak üzere aşk itiraflarıyla ilgili 6 soruyu yanıtladı.

Ardından, ilişkilerinin hangi aşamasında 'seni seviyorum' demeyi düşünmeye başladıkları, bunu gerçekten ne zaman söyledikleri ve partnerlerinin bunu ne zaman söylediği soruldu. Son olarak partnerleri aşklarını ilan ettiklerinde nasıl hissettikleri soruldu. Sonuçlar, 7 ülkenin 6'sında erkeklerin aşklarını daha önce itiraf etme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Erkekler ilişkinin 69. gününde (2,2 ay) 'seni seviyorum' demeyi düşünürken, kadınlar bunu 77 gün (2,5 ay) sonra düşünmüş.

Ancak iş gerçekten söylemeye geldiğinde, erkekler ortalama 107 gün (3,5 ay) sonra aşklarını itiraf etti - ortalama bir kadından 15 gün daha hızlı.