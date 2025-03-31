Evcil hayvanınız yeni partnerinizden hoşlanmıyorsa ne yapmalısınız?

Köpeğiniz veya kediniz havlıyor, tıslıyor, saklanıyor veya sevgilinizi tamamen görmezden geliyorsa, onların onaylamaması yeni başlayan bir romantizme ciddi bir darbe vurabilir.

Dr. Veteriner hekim Michelle Dulake, "Yeni bir kişi, evcil hayvanınızın huzursuz hissetmesine neden olabilecek alışılmadık kokular getirir. Evcil hayvanlar da tutarlılıkla büyür ve yeni bir kişi, uyku düzeninde, beslenme programında veya sahibinden ilgi görmesinde bir değişiklik olması durumunda, istemeden de olsa rutinlerini bozabilir.” diyor.

Aynı zamanda evcil hayvanların beden dilini de çok iyi algıladığını sözlerine ekliyor.

Dulake, "Yeni partner gergin, aşırı heyecanlı veya çekingen ise, evcil hayvan bunu anlayabilir ve buna göre tepki verebilir" diye açıklıyor. "Bazı evcil hayvanlar sahiplerine karşı sahiplenici olabilir ve yeni bir kişiyi ilgi, sevgi veya hatta fiziksel alanlarına yönelik bir tehdit olarak görebilirler."

Peki evcil hayvanınız yeni partnerinizden hoşlanmıyorsa ne yapabilirsiniz? İşleri tersine çevirmek mümkün mü? Aşağıda Dulake ve diğer uzmanların tavsiyeleri paylaşılıyor:

EVCİL HAYVANIM SEVGİLİMDEN HOŞLANMIYOR! NE YAPMALI?

Olumlu çağrışımlar kurun

Veteriner Gary Landsberg, "Yeni partner, evcil hayvanın alanına saygı göstermeli ve köpeği gördüğünde ona ödül maması veya oyuncak getirmek gibi olumlu çağrışımlar kurmaya çalışmalıdır" diyor. Eğitimde olduğu gibi, köpeklerimizi bir komut veya numara yaptıklarında bir ödül veya sözlü onaylama ile ödüllendirdiğimizde, bu köpeğinizin eşinizle iyi bir şey olarak ilişki kurmasına yardımcı olur.

Eğer evcil hayvanınızın sevdiği bir aktivite varsa, yeni partneriniz bu aktiviteyi onunla birlikte başlatmak isteyebilir.

Dr., “Evcil hayvanınızın etrafında her zaman olumlu bir duygusal tutum sergileyin, ona bağırmayın veya onu cezalandırmayın ve yanınızda evcil hayvanınızın en sevdiği ödüllerden bulundurun” tavsiyesinde bulunuyor.

Hiçbir şeyi zorlamayın

Siracusa, "Evcil hayvanınıza alan tanıyın ve evcil hayvanınızın hazır olmadığı etkileşimleri asla zorlamayın" diyor. “Örneğin, insanların dokunmasına izin vermek için bir köpeği veya kediyi kısıtlamayın.”

Yeni partnerin evcil hayvana sarılmak, eğilmek veya öpmek gibi "dostça" insani davranışlarda bulunmamaları konusunda uyarıyor.

Siracusa, "Araştırmalar, bunların bir köpeğin bir insanın yüzünü ısırmasından önce sıklıkla görülen davranışlar arasında olduğunu gösteriyor" dedi.

Tıpkı insan ilişkilerinde olduğu gibi, evcil hayvanlarla kurulan bağın da gelişmesi zaman alır, bu yüzden onların hızına ayak uydurmalısınız.

Birbirlerini tarafsız bir ortamda tanımalarına izin verin

Ev ve evcil hayvan bakımı hizmeti veren TrustedHousesitters'ın topluluk başkanı Angela Laws, "Evcil hayvan sahipleri, yeni eşlerini sakin ve kontrollü bir ortamda yavaş yavaş tanıştırabilirler" dedi. "Bu, stressiz bir tanışma sağlamak için evcil hayvanın bölgesinden uzakta, güvenli ve tarafsız bir yerde buluşmayı bile içerebilir."

Evcil hayvanınıza bu yeni kişiyi tanıma ve evinizin bir parçası haline gelmeden önce onunla rahat hissetme şansı verin.