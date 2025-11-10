İlişkide ilk 3 ay kuralı nedir ve neden ilişkinizin geleceğini belirler?

İlişkilerde üç ay kuralı, bir ilişkinin yaklaşık üç ay içinde ya ilerlemesi ya da bitmesi gerektiğini öne sürer. Esasen, 90 günlük sürenin sonunda, ya tamamen bağlanmalı ya da ilişkinin yürümediğini anlayıp hayatınıza devam etmelisiniz. Peki, bu kural nereden çıktı?

Bu dönem, ilişkinin bir sonraki seviyeye (ciddiyet, bağlılık veya ayrılık) geçip geçmeyeceğini gösteren en önemli sinyalleri içerir:

Tutarlılık Testi: Partnerinizin söyledikleri ile yaptıkları arasındaki tutarlılığı (güvenilirliği) ölçersiniz.

Çatışma Yönetimi: İlk tartışmalar, partnerinizin stres altında nasıl davrandığını, duygusal olgunluğunu ve sorumluluk alıp alamayacağını gösterir. Bu, ilişkinin uzun vadede sağlıklı olup olmayacağının en önemli göstergesidir.

Değer Uyuşmazlığı: Temel hayat görüşleri, finansal alışkanlıklar, aileye bakış açısı gibi konularda ciddi ve geri dönülmez farklılıklar olup olmadığı bu dönemde belirginleşir.

3. İlk 3 Ayda Kontrol Edilmesi Gereken 3 Önemli Alan

Bu kritik süreyi doğru değerlendirmek için odaklanmanız gereken üç temel alan şunlardır:

a. İletişim ve Saygı Sınırları

Partneriniz, hayır dediğinizde duruyor mu? Sizi dinliyor mu, yoksa sadece cevap vermek için mi bekliyor? Özellikle gergin anlarda size ve çevrenizdeki insanlara (garsonlar, servis görevlileri vb.) karşı olan temel saygı seviyesini gözlemleyin.

b. Duygusal Kullanılabilirlik ve Geçmiş İlişkiler

Partneriniz, duygusal olarak ulaşılabilir mi? Yani, sadece eğlenceye değil, duygusal derinliğe ve sorumluluğa da hazır mı? Eski ilişkileri hakkında konuşurken sürekli olarak eski partnerini suçluyor ve asla kendi hatasını kabul etmiyor mu? Bu, gelecekteki çatışmalarda nasıl bir tavır sergileyeceğinin önemli bir işaretidir.

c. Hayat Senaryosu ve Uyum

Partneriniz, hayatınızın geri kalanındaki ana hedeflerinize ve yaşam ritminize uyum sağlayabilecek mi? Örneğin, siz kariyer odaklı biriyken, partneriniz sürekli yerleşik bir düzen talep ediyorsa, bu uyumsuzluk ilk aylarda kendini gösterecektir. Hobi, arkadaş ve aile dengesi kurulabiliyor mu?

Sonuç: Kural Değil, Kılavuz

İlk üç ay kuralı, bir ilişkiyi bitirmek için kesin bir zaman çizelgesi değildir; aksine, kendinizi ve partnerinizi gerçekçi bir şekilde değerlendirmeniz için bir kılavuzdur. Balayı döneminin kimyasal sisleri dağıldığında, gördüğünüz gerçek kişi ve ilişki dinamiği, geleceğiniz için en doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır.