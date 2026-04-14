İlişkilerde görünmez yük: "Yapamıyorum" stratejisi

İlişkilerde en büyük yorgunluk her zaman büyük tartışmalardan kaynaklanmaz; bazen evin içindeki sorumlulukların nasıl paylaşıldığı, bir tarafın üzerinde sessiz bir yük oluşturur. Uzmanlar, bu yorgunluğun ardında genellikle "yapamıyorum stratejisi" adını verdikleri bir yöntemin yattığını belirtiyor.

Bu durum, aslında gerçek bir yetersizlikten ziyade, bir tarafın sorumluluklardan kaçınmak ve konfor alanını korumak için sergilediği pasif bir tutumdur. Unutkanlık veya sakarlık gibi görünen bu davranışlar zamanla ilişkideki dengeyi bozarak, "Yapamıyorum'un bir ilişki sorununa dönüştüğü an" dediğimiz o kırılma noktasını yaratır.





GÖRÜNMEZ BİR KAÇIŞ YÖNTEMİ: SORUMLULUKTAN MUAF TUTULMAK



Bu strateji genellikle bilinçli bir planla değil, sorumluluk almanın zahmetinden kaçma isteğiyle ortaya çıkar. Partnerlerden biri; "Ne yapmam gerektiğini sen söyle", "Ben bu işlerde iyi değilim", "Ben yapınca sonra sen şikayet ediyorsun" veya "Sen bu konuda daha yeteneklisin" gibi kalıplaşmış cümlelerin arkasına sığınarak geri planda kalmayı tercih eder.



Bu tavır yerleştiğinde, diğer partner sadece fiziksel işleri yapan değil; her şeyi planlayan, hatırlatan ve takip eden tek kişi haline gelir. Sonuçta dışarıdan bakıldığında bir taraf sadece "biraz beceriksiz" gibi görünse de gerçek tablo değişmez: "Biri aşırı yük altında kalırken, diğeri sorumluluktan muaf tutulur."



ZİHİNSEL YÜK VE İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ



Bu döngü, beraberinde "zihinsel yük" dediğimiz ve fiziksel yorgunluktan daha ağır olan bir süreci getirir. Çoğu zaman çocuklukta gözlemlenen hatalı aile modellerinden kopyalanan bu davranışlar, niyet ne olursa olsun partnerler arasındaki karşılıklı güveni ve saygıyı zamanla zedeler. Çünkü sorun sadece bir işin yapılıp yapılmaması değil, hayat yönetiminde yalnız bırakılma hissidir. Bu kısır döngüden kurtulmak ise partnerinizin yapamadığını iddia ettiği işleri de üstlenerek değil, sorumlulukları sağlıklı bir zeminde yeniden tanımlayarak mümkün olur.



DENGEYİ YENİDEN SAĞLAMANIN YOLLARI



Dengeyi yeniden sağlamak için işleri birinin diğerine "yardım etmesi" olarak değil, ortak yaşamın doğal bir parçası olan "görev paylaşımı" olarak görmek gerekir. Bu süreçte karşı tarafın bir işi sizinle aynı şekilde yapmamasını ve hatta hata yapmasını kabul etmek, hemen müdahale edip işi elinden almamak kritik bir adımdır. Sağlıklı bir birliktelik, birinin diğerini her konuda "idare etmesi" değil, "paylaşılan sorumluluklar" üzerine inşa edilir.

