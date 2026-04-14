Ege Kökenli minik kızı ile yeni karelerini paylaştı
Oyuncu Ege Kökenli ve eşi Lior Ahituv, geçtiğimiz ay kucaklarına aldıkları minik kızlarıyla ilk kez paylaşım yaparak takipçilerini heyecanlandırdı. 17 Mart'taki sürpriz doğum haberinin ardından gelen bu yeni kareler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Ege Kökenli, son yıllarda yaşadığı hem hüzünlü hem de mucizevi süreçlerle hayranlarını derinden etkiledi. 2022 yılında Lior Ahituv ile hayatını birleştiren başarılı oyuncunun annelik yolculuğuna dair son gelişmeler, sosyal medyada büyük bir sevgi seliyle karşılandı.
2024 yılının Mayıs ayında, gebeliğinin 22. haftasındayken bebeğini kaybettiğini duyurmuş ve bu süreçte hayranlarından büyük destek görmüştü.
Bir süredir sessizliğini koruyan oyuncu, 17 Mart 2026 tarihinde yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmış ve mutlu etmişti.
Şu an 33 yaşında olan taze anne, Instagram hesabından minik kızının son hallerini paylaştı. Hastane odasından bu yana kızıyla olan her anını titizlikle paylaşan Kökenli'nin son gönderisi kısa sürede beğeni rekoru kırdı.