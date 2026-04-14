Evlilik yolunda ilk adımı attılar! Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlandı
Türk futbolunun önemli isimlerinden Cengiz Ünder ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Bilge Yenigül, evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı. Çiftin, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandığı öğrenildi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder ve influencer/model Bilge Yenigül, uzun süredir devam eden birlikteliklerini resmiyete dökerek evlilik yolundaki ilk büyük adımı attılar.
Geçtiğimiz yıl Yerebatan Sarnıcı'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen o meşhur evlilik teklifinin ardından, çift bugün aile arasında düzenlenen şık bir törenle nişanlandı.
Çift, bu özel günü aile üyeleri ve en yakın dostlarının katıldığı, samimi bir törenle taçlandırdı. Nişana dair ilk kareler, törene katılan davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla yayıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.
Kulislerde konuşulan bilgilere göre, çiftin arayı çok açmadan bu yıl içinde dünya evine girmesi planlanıyor.