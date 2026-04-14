Ünlü Hollywood oyuncusu Alec Baldwin’den veda kararı: Emekli olmak istiyorum

Hollywood’un deneyimli isimlerinden Alec Baldwin, kariyerinin en çalkantılı döneminin ardından oyunculuğa veda etmeye hazırlanıyor. 68 yaşındaki aktör, katıldığı bir podcast yayınında ve Boulder Uluslararası Film Festivali’ndeki röportajında, gelecekte vaktinin tamamını eşi Hilaria ve yedi çocuğuyla geçirmeyi planladığını paylaştı.



“BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞTILAR AMA BAŞARAMADILAR”



Baldwin’in bu kararı almasında, 2021 yılında "Rust" film setinde yaşanan ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüyle sonuçlanan trajik kazanın etkisi büyük. Bu olaydan sonra iş temposunu düşüren ve uzun süre evden çıkmayan ünlü oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

Beni her yönden etkiledi; finansal olarak, kariyer açısından, eşimi, çocuklarımı, sağlığımı... Çok hastaydım. Beni bitirmeye çalıştılar ama başaramadılar; beni alt etmek için hile yaptılar ve yasaları çiğnediler. Bu gerçekten çok zordu.



Ocak 2023’te başlayan ve Temmuz 2024’te delil gizlendiği gerekçesiyle düşürülen dava süreci, Baldwin’in sağlığını da ciddi şekilde etkiledi. Ünlü aktör, yaşadığı stresin fiziksel yansımalarıyla mücadele ederken sakin hayat düzenini artık kalıcı hale getirmek istiyor.



"EMEKLİ OLMAK VE ÇOCUKLARIMLA EVDE KALMAK İSTİYORUM"



Hukuki zorunluluklar nedeniyle Rust filminin çekimlerini Montana’da tamamlayan ünlü aktör, bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve artık kameraların önünde olmak istemediğini dile getirdi. Kariyerine verdiği arayı profesyonel bir emekliliğe dönüştürmeyi hedefleyen Baldwin, emeklilik arzusunu şu cümlelerle noktaladı:

Çalışmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Emekli olmak ve çocuklarımla evde kalmak istiyorum.