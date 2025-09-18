İlişkilerde yeni dönem: 'Shrekking' nedir, Shrek ile bağlantısı ne?

Sosyal medyanın dayattığı mükemmeliyetçi idealizmin gölgesinde, ilişkilerde yeni ve tartışmalı bir trend yükselişte: Shrekking...

Adını animasyon dünyasının sevilen karakteri Shrek'ten alsa da, bu trendin arkasındaki mantık, filmin o saf aşk hikayesinden oldukça farklı. "Shrekking", kişinin kendi çekicilik algısı altında gördüğü biriyle birlikte olması ve bu sayede karşı taraftan daha iyi, daha sadık ve daha anlayışlı bir davranış beklentisi içine girmesi olarak tanımlanıyor. Peki, bu trend gerçek bir güvenlik arayışı mı yoksa soğuk bir duygusal hesaplaşma mı?

'SHREKKING' TRENDİNİN SİNSİ MANTIĞI

Bu akımın temelinde, ilişkideki gücün dengesi yatar. "Shrekking" yapan kişi, partnerinin fiziksel olarak kendisinden daha az çekici olduğunu varsayarak, onun bu "açığı" sadakat ve ilgiyle kapatacağını düşünür. Bu beklenti, kişinin aldatılma korkusunu veya terk edilme kaygısını azaltma çabası olarak ortaya çıkar.

"SENİNLE BİRLİKTE OLARAK SANA DEĞER KATIYORUM, SEN DE SADAKAT SUNMALISIN"

Bu durum, ilişkiyi karşılıklı hayranlık ve derin bağ üzerine kurmak yerine, gizli bir anlaşma zeminine oturtur: "Ben seninle birlikte olarak sana bir değer katıyorum, sen de bana mutlak sadakat ve sevgi sunmalısın."

Bu sinsi mantık, aslında modern flört dünyasının getirdiği güvensizlik ve rekabet ortamından beslenir. "Shrekking"e yönelen birey, sürekli olarak daha iyisini arayan, popüler ve ulaşılmaz potansiyel partnerlerin getirdiği risklerden kaçınmak ister. Bu sayede, "güvenli bir liman" bulduğunu düşünür.

'SHREKED OLMAK'

“Shrekking” terimi kadar popüler olan bir diğer kavram da “Shrekked olmak”. Yani görünüşe göre daha alt seviyede biriyle çıktığınızı sanıp, sonunda yine aldatılmak ya da hayal kırıklığına uğramak.

PEK İÇ AÇICI SONUÇLAR DOĞURMUYOR

Independent'da yer alan habere göre, Shrekking'in nereden çıktığı tam olarak bilinmiyor. Ancak son dönemde dijital dünyaya yayılan bu kavramın oldukça net bir tanımı var: Kadınların, daha az çekici buldukları erkeklerle bilinçli olarak ilişkiye başlamaları ve bunun sonucunda daha iyi muamele göreceklerini ummaları.

Eğer birlikte olduğunuz kişi; görünüş, zeka ya da gelir açısından yetersiz bir konumdaysa, size daha iyi davranma olasılığı artıyor. Ancak bu beklenti, gerçek hayatta pek iç açıcı sonuçlar doğurmuyor.