İlk buluşmada 90 dakika kuralı nedir ve neden hemen ayrılmalısınız?

İlk buluşmaların nasıl geçeceğini önceden kestirmek neredeyse imkansız..Ama kural basitçe şunu söyler: Bir ilk buluşma, ideal olarak 90 dakikayı (1,5 saat) geçmemelidir.

NEDEN TAM OLARAK 90 DAKİKA? (MERAKI CANLI TUTMA SANATI)

90 dakika kuralı, psikolojik temellere dayanır ve duygusal enerjiyi yönetmekle ilgilidir:

Zirvede Bırakmak: İnsanlar, bir deneyimin en heyecanlı anını hatırlar. 90 dakika, karşınızdaki kişiyi tanımak, en iyi ve en enerjik hikâyelerinizi anlatmak için yeterli bir süredir. Süreyi uzatmak, yorgunluğa, konunun dağılmasına ve bıkkınlığa yol açarak randevuyu kötü bir notla bitirme riskini artırır.

Gizemi Korumak: İlk buluşmada tüm hikâyelerinizi ve sırlarınızı ifşa etmek, ikinci buluşma için motivasyonu azaltır. 90 dakika, merakı ve gerilimi canlı tutacak kadar yüzeyde kalmanızı sağlar. Karşınızdaki kişi, "Devamı ne olacak?" sorusuyla kalır.

Odaklanma ve Verimlilik: Randevunun kısa olacağını bilmek, hem sizin hem de partnerinizin daha kaliteli, derin ve anlamlı sorular sormasını sağlar. Zaman baskısı, boş sohbeti engeller.

Enerjiyi Korumak: Özellikle birden fazla kişiyle flört ediyorsanız, her randevuya saatlerce harcamak tükenmişliğe yol açar. Bu kural, enerjinizi verimli kullanmanızı sağlar.

90 Dakikaya Neleri Sığdırmalısınız?

Kısa sürenin dezavantaj gibi görünmesine izin vermeyin. Odaklanmanız gereken konular şunlardır:

Değerler: İş, aile, gelecek planları, seyahat tutkusu gibi temel değerlerinizi yansıtan sorular sorun.

Mizah: Partnerinizin mizah anlayışını keşfedin. Neşe, bağlantının en hızlı kurulan yoludur.

Kimya: Konuşmanın akıcılığına, göz temasının yoğunluğuna ve genel rahatlık hissinize odaklanın. 90 dakikada kimya varsa, bu netleşecektir.