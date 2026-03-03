Ipsos Global Dating Research’ın 'Uluslararası ilişki ve flört davranışları’ isimli araştırmasında Türk erkekleri hesap ödemede dünyada 1'inci oldu

Ipsos Global Dating Research’ın ‘’Uluslararası ilişki ve flört davranışları’’ isimli araştırmasında, kültürler arası farkların oldukça belirgin olduğu gözlemlendi.

Araştırma, Batı ülkelerinde özellikle "hesabı paylaşma" (split the bill) eğiliminin yükselişte olduğunu gösterirken, Türkiye'de durum oldukça farklı.

FLÖRT DÖNEMİNDE HESAP

Birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da flörtlerin ilk aşamasında taraflar harcamaları ortak bölüşmeyi tercih ederken; Türkiye, Brezilya ve bazı Akdeniz ülkelerinde erkeklerin hesabı ödeme oranı çok daha yüksek seyrediyor.

TÜRK ERKEKLERİ ZİRVEDE

Ancak Türk erkeklerini zirveye taşıyan fark; bu durumun sadece bir "centilmenlik" göstergesi değil, aynı zamanda köklü bir misafirperverlik ve sosyal statü göstergesi olarak kabul edilmesi.

NEDEN TÜRK ERKEKLERİ?

Uzmanlar, Türk erkeklerinin bu listede birinci olmasını birkaç temel nedene bağlıyor:

Geleneksel Kodlar: Türk toplumunda "sofraya davet eden öder" mantığı, flört aşamasında doğrudan erkeğe yüklenen bir sorumluluk olarak görülüyor.

Centilmenlik Algısı: Hesabı ödemek, bir ilgi ve saygı gösterme biçimi olarak kodlanmış durumda.

Toplumsal Beklenti: Araştırmalar, Türkiye'de kadınların büyük bir kısmının hala ilk buluşmada hesabın erkek tarafından ödenmesini bir "nezaket kuralı" olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

DEĞİŞEN TRENDLER: Z KUŞAĞI NE DİYOR?

Ipsos araştırmasının alt kırılımları, yaş grupları arasında ilginç bir farkı da ortaya koyuyor. X ve Y kuşaklarında hesabı erkeğin ödemesi sarsılmaz bir kural gibiyken, Z kuşağında "ortak ödeme" veya "sırayla ödeme" gibi daha eşitlikçi yaklaşımların yavaş yavaş zemin kazandığı görülüyor. Yine de bu yeni akım, Türkiye'nin globaldeki liderliğini sarsmaya yetmemiş görünüyor.