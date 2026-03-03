Bruce Campbell'dan üzücü haber: Ünlü aktör kansere yakalandığını duyurdu
Evil Dead serisinin yıldızı Bruce Campbell, hayranlarını üzen bir sağlık güncellemesi paylaştı. Ünlü aktör, 'tedavi edilebilir' ancak 'tamamen iyileştirilemez' bir kanser türüyle mücadele ettiğini duyurdu.
Korku sinemasının ikonik ismi Bruce Campbell, hayranlarını üzen bir sağlık güncellemesi paylaştı. Evil Dead serisinin yıldızı, kendisine 'tedavi edilebilir' fakat 'tamamen iyileştirilemez' bir kanser türü teşhisi konulduğunu duyurdu. Ünlü aktör, bu süreçte tedaviye odaklanmak amacıyla halka açık etkinliklerini ve profesyonel programlarını askıya aldığını belirtti.
PROFESYONEL ANLAMDA BİRKAÇ ŞEYİN DEĞİŞMESİ GEREKECEK
Teşhisinin detaylarını saklı tutan 67 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada profesyonel hayatındaki önceliklerin değişeceğine dikkat çekti:
“Bunu paylaşıyorum çünkü profesyonel anlamda birkaç şeyin değişmesi gerekecek; katılım göstereceğim etkinlikler, fuarlar ve genel olarak işlerin, tedavinin gerisinde kalması gerekiyor.”
"ASILSIZ BİLGİLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUM"
Mesajını dik duruşuyla sonlandıran Campbell, amacının sempati toplamak değil, doğru bilgilendirme yapmak olduğunun altını çizdi:
“Sempati ya da tavsiye toplama peşinde değilim; sadece (muhtemelen yayılacak olan) asılsız bilgilerin önüne geçmek istiyorum. Korkmayın, ben güçlü bir adamım ve harika bir desteğim var, bu yüzden bir süre daha buralarda olmayı bekliyorum. Her zaman olduğu gibi, dünyanın en iyi hayranlarısınız ve yakında görüşmeyi umuyorum!”
THE EVIL DEAD’İN KÜLT KARAKTERİ ASH WILLIAMS
1981 yapımı The Evil Dead filmindeki Ash Williams karakteriyle kült bir figüre dönüşen Campbell, serinin her filminde yer alarak korku sinemasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Geçtiğimiz yıl çekimleri tamamlanan ve bu yıl izleyiciyle buluşması beklenen Evil Dead Burn filminin de yönetici yapımcılığını üstlenen aktörün, tedavi sürecinin ardından projelerine kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.