Masa başında aşk

Ofis koridorlarında alışılmış bir rutin, ardından çıkagelen bir pandemi ve uzaktan çalışma sistemi. Yakın geçmişin kısa bir iş özeti. Aradan geçen yıllar uzaktan ve evden çalışma sisteminin yavaşça hibrit sisteme dönmesi ve nihayetinde ofise dönme kararlarıyla kaseti başa sarıyoruz ve bildiğimiz anlamda yeniden ofis masalarında, su sebili başında ve kahve makinası sırasındayız. Yeniden fark ediyoruz ki ofiste çok fazla zaman geçiriyoruz. Hatta aynı iş yerinde çalıştığımız arkadaşlarımızı ve adını bilmediğimiz bazı kişileri bile ailemizden daha fazla görüyor olabiliriz. Her şey bu kadar ciddi ve sıkıcıyken ya kalp atışlarınızı hızlandıran birileriyle göz göze geldiyseniz? Kırmızı alarm! Ofiste flört rüzgarları esiyor.

Fotoğraf: GettyImages

BİR YENİ E-POSTA: OFİS AŞKLARI HK.

İlk bakışta kulağa heyecanlı ve tutku dolu bir yasak aşktan bahsediyoruz gibi geliyor, değil mi? Evet, zaten neredeyse bundan bahsediyoruz çünkü bazı iş yerlerinde böyle ilişkiler desteklenmiyor. Halbuki koridorda karşılaştığınızdaki içten gülümseme, toplantı odasında yan yana denk gelmek ya da ortak bir projede uzun mesai saatleri harcamak, daha çok ofiste bulunma isteği ve doğal olarak artan iş verimliliği ölçülebilseydi desteklenebilirdi. Her neyse. İş yerinizde birinden etkilenmek aslında ilginç bir durum değil. İnsan doğasının temelinde bir ilişki söz konusu olduğunda fiziksel yakınlık ve benzerlik gibi faktörler önemli. Günün üçte birini birlikte geçirdiğiniz ve muhtemelen yakın olduğunuz birine ilgi duymak normal. (Üçte birinde de uyuduğumuzu düşünün) Bir de çöpçatanlık uygulamaları kullanmıyor ya da hareketli sosyal yaşamınız yoksa muhtemelen tanışacağınız en yeni kişi, işe en yeni başlayan kişi olacaktır. Doğal olarak hayatımızın büyük kısmını kaplayan iş ve ofis hayatı, aşk hayatımızda da asıl mekan olarak görülebiliyor. Sabah 9 akşam 6 arası, yemekhane, ufak molalar, toplantılar, birlikte geliştirilen projeler, belki de mesailer beyaz atlı iş arkadaşınızla ‘aranızı yapıyor’ olabilir. Üstelik sosyal yaşamını bilmeseniz de belli bir referansa sahip biri. Gün içinde nasıl tepkiler veriyor, nasıl bir stili var, insanlarla nasıl anlaşır ya da nasıl bir mizah anlayışı var, stresle nasıl başa çıkar bilebilirsiniz. Aynı hedefe doğru çalışmak iyi bir takım gibi, yani ‘Mr. & Mrs. Smith’ gibi hissettirebilir. Resmen hızlandırılmış cicim ayları.

Kariyer kaygıları, yoğun iş temposu ve yapılacaklar listesi arasında ister istemez Eros’un oku tarafından vurulmuş, aşka düşmüş olabilirsiniz. Henüz tek taraflı veya karşılıklı, her nasılsa artık işe daha hevesli gelecek, daha motive şekilde çalışacak ve heyecanınız daha yüksek olacak. Bu konuda en büyük referansımız Brooklyn Nine-Nine ofisinin Jake ve Amy’si mutlaka. Jake’in tek taraflı kesintisiz flört çabaları nihayetinde Amy’i ikna edene dek aralarındaki enerjiden nasibimizi almıştık. The Office’in Pam ve Jim’i de ‘ofiste aşk başkadır’ fikrine inanmamızı sağlıyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var.

Fotoğraf: GettyImages

SONUNU DÜŞÜNEN ROMEO OLAMAZ

Platonik bir aşkın başrolünde, gözlerinizin önünde her gün başkalarıyla gülüp eğleniyor… Belki tanışmıyorsunuz, tanısa sever aslında biliyoruz. Belki de aynı hisleri taşımıyorsunuz. Hal böyle olunca tüm o motivasyon ihtimalleri ortadan kalkıyor ve iş yeriniz hüzünlü bir alana dönüşüyor. Bir diğer ihtimal ise ayrılık konuşmasından sonra toplantı odasında ilk karşılaşma… Sağlıklı ilişkiler kurabilen iki olgun insan gibi konuşarak ve anlaşarak yollarınızı ayırmaya karar verdiniz. Ama pazartesi sabahı birlikte katılmanız gereken toplantıyı hesaba katmamıştınız değil mi? Aslında her şey çok daha kolay olabilirdi ama sürekli bir arada olmak, konuşmak ve birlikte çalışmak zorundasınız. Bu durum ne ilişkinizin yasını tutmanıza ne de (belki de) bir başka ofis aşkına yelken açmanıza izin vermeyecek. Sonu baştan kötü bitecek bir ofis aşkı gördüğümüzde aklımıza her zaman Friends’in Rachel Green’i ve tatlı genç asistanı Tag Jones gelir. Zaten bu hikayede birçok muhtemel ofiste aşk macerası için dikkat etmeniz gereken her şey mevcut. Yöneticinizle ya da yönettiğiniz ekipten biriyle neden flört etmememiz gerektiği aşikar. Çıkar ilişkileri açısından sağlıksız, işleyişi düzenleyen kuralları yok eden, güç dengelerini sarsan bir aşkın başrolü olmak kariyeriniz için doğru bir hamle olmayabilir. Tabii ‘sonsuza kadar mutlu yaşadılar’ sonucuna varacaksanız başka.

İş ve aşkı birbirinden ayırmayı başaramadıysanız endişelenmeyin. Profesyonelliğinizin sorgulanmayacağı ve sonunda mutluluğu bulduğunuz bir Romeo’nuz varsa, her ikisini de doğru yönetebilirseniz uzun metraj aşkınız birkaç dedikodu seansından sonra herkes tarafından gıptayla izlenir. Çünkü bu devirde mutlu sonlar yalnızca filmlerde oluyor. Yine de başarabilirsiniz. Aksi durumda, her günü romantik flört oyunlarıyla süslü bir yaz dizisinin başrolü değilseniz işle aşkı karıştırmamaya özen gösterin. Erkenci Kuş, Sanem bizi andı herhalde. İster bir çift Jimy Choo ile ister Converse Chuck 70’le tırmanacağınız kariyer basamaklarında kalbinizin sesini dinlemeyi, mantığınızı ikinci plana atmamayı unutmayın. Yine de Nil Burak’ın tavsiyesini biz de unutmuyoruz: “Olmaz, olmaz deme hiç. Olmaz, olmaz sevgilim. Zaman neler gösterir. Belli olmaz sevgilim.”

Fotoğraf: GettyImages

KURUMSAL AŞIKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sınırlarınızı belirleyin ve koruyun: İşiniz ve özel hayatınız arasındaki sınırı özenle çizin. Mesai saatleri içinde işkolik, mesai sonrasında aşk kuşu olabilirsiniz. Toplantılarda kaçamak bakışlar atmak ise serbest. (Yakalanmamak koşuluyla!)

Gözlerden uzak: Henüz flört ediyor ya da ilişkinizin başındaysanız bunu gizli tutmak isteyebilirsiniz. Profesyonel kimliğiniz ve kariyeriniz olası mutsuz sonlardan daha kıymetli olabilir. Peki, mutlu son olursa? Zamanı geldiğinde düşünürüz…

Konuşamayız, sadece toplantı: Romantik ilişkiler doğası gereği duygusal dalgalanmaların merkez üssüdür. Kimi zaman çok neşeli kimi zaman huzursuz olabilirsiniz. Bu normal fakat iş ortamına taşıdığınız senaryoda hem profesyonelliğiniz hem de verimliliğiniz olumsuz etkilenecektir.

Yönetim şemasını kontrol edin: Yöneticiler ve ekipler arasındaki güç dengesini göz önünde bulundurun. Çünkü fayda sağlama, kayırmacılık gibi iddialara ya da şirket politikalarına aykırı davranışların muhatabı olabilirsiniz.

Tümünü yanıtlamayın, dikkat edin: İş e-postanızdan kalplerle dolu romantik mesajlar atmamaya dikkat edin. Ayrıca iş WhatsApp grupları ya da diğer uygulamalar konusunda da dikkatli olmalısınız. Alevli kalp emojisini kullanmadan önce biraz çevre kontrol hiç fena olmaz.

İnsan kaynaklarından çağırılıyorsunuz: İnsan kaynakları birimi şirketlerin politikaları doğrultusunda sizinle görüşebilir. Ofiste romantizm dalgasına kapılmadan hemen önce şirket politikalarınızı öğrenebilirsiniz. Mutlaka bir yerde yazıyor olmalı…

İşte gerçek bir profesyonel: Flört girişiminiz ya da ilişkiniz sonlansa dahi anlaşarak ve iyi şekilde vedalaşmaya çaba gösterin. Dün olduğu gibi yarın da aynı yerde çalışacak ve 'iş'inize bakmaya devam edeceksiniz. En iyisi arkadaşça ayrılmak olabilir. (Tabii mümkünse…)



OFİSTE (KULAKLIKLA) DİNLENECEK ŞARKILAR

Kenan Doğulu-İlk Adımı Sen At

Sezen Aksu-Kusura Bakma

Tarkan-Usta Çırak

Gülay Sezer-Cesaretin Var mı Aşka?

Yalın-Benimki

Özdemir Erdoğan-Aç Kapıyı Gir İçeri

Melike Şahin-Canın Beni Çekti

Gökhan Abur-Yasak Aşk

Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek-Gizli Aşk

Ajda Pekkan-Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile



TEST

HEYECAN MI, GERÇEK Mİ?

Hafta sonu planlarınızı yaparken aklınıza ilk o mu geliyor?

EVET / HAYIR

Ofis görünümünüzü veya makyajınızı onun beğenisine göre mi seçiyorsunuz?

EVET / HAYIR

EVET / HAYIR

Sosyal medya hesaplarını stalk'luyor ya da sık sık kontrol ediyor musunuz?

EVET / HAYIR

EVET / HAYIR

Diğer iş arkadaşlarınıza göre daha farklı kelimeler veya emojilerle mi mesajlaşıyorsunuz?

EVET / HAYIR

EVET / HAYIR

O ofiste olmadığında motivasyonunuz ve verimliliğiniz düşüyor mu?

EVET / HAYIR

EVET / HAYIR

Başka bir iş arkadaşıyla yakın olması sizi kıskandırıyor mu?

EVET / HAYIR

EVET / HAYIR

Şu anki pozisyonunda olmasaydı da ondan hoşlanır mıydınız?

EVET / HAYIR

EVET / HAYIR

Duygularınızı veya ilişkinizi çevrenizden saklamak size bir yük gibi geliyor mu?

EVET / HAYIR

EVET / HAYIR

Eğer ilişkiniz biterse, kariyerinizin olumsuz etkileneceğinden korkuyor musunuz?

EVET / HAYIR

EVET / HAYIR

Onun yanındayken kendinizi diğer iş arkadaşlarınızla olduğunuzdan daha farklı mı hissediyorsunuz?

EVET / HAYIR

EVET / HAYIR



