Sezaryen sonrası cinsel ilişki: Doğum sonrası ne zaman ilişkiye girilebilir?

Yeni doğmuş bebeğinizi karşılamanın sevincinden sonra, sezaryen iyileşmesi biraz yorucu ve bunaltıcı olabilir. Bebeğinizin bakımı ile doğum sonrası hayata uyum sağlama arasında cinsel ilişki bir öncelik olmayabilir. Ancak iyileşirken, hamilelik sonrasında cinsel ilişkiye girmenin ne zaman tekrar güvenli olacağını merak etmeye başlayabilirsiniz. Sezaryen sonrası cinsel ilişkiye girmenin en iyi zamanını merak ediyorsanız bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz. Ayrıca, sezaryen doğumundan sonra daha iyi bir cinsel ilişki için dikkate alabileceğiniz bazı yararlı ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

SEZARYEN SONRASI NE ZAMAN SEKS YAPABİLİRİM?

“Vajinal ilişkiye devam etmeden önce doğumdan sonra altı hafta beklenmesi tavsiye edilir. Yine bu plan, rahim ağzınız kapanıp normale dönerken sezaryen kesiğinizin iyileşmesine olanak tanır. Doğum sırasında veya sonrasında sorun yaşarsanız, sezaryen sonrası penetratif ilişki için sekiz veya on haftaya kadar beklemeniz gerekebilir. Gelecekteki zararları önlemek için dokunun tamamen iyileşmesine izin vermek çok önemlidir. Cinsel aktiviteye yeniden başlamadan önce, en iyi hareket tarzını belirlemek için bir sağlık uzmanına danışın" diyor kadın doğum uzmanı ve jinekolog Dr Neha Khandelwal.

SEZARYEN SONRASI DAHA İYİ CİNSEL İLİŞKİ İÇİN İPUÇLARI

1. Tamamen iyileşmek için zaman ayırın

Vücudunuzun sezaryen sonrası iyileşmesine izin vermek önemlidir ve bu genellikle 6-8 hafta civarındadır. Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, çalışmaya katılan kadınların yüzde 50'sinden fazlası sezaryen sonrası 6 hafta içinde cinsel aktiviteye yeniden başladı ve bazıları bunu yapmadı. Yani iyileşme süresi her kadın için farklılık gösterebilir ve cinsel ilişkiye devam etmeniz diğer kadınlara göre daha uzun sürebilir. İyileşmeye zaman ayırın ve rahat olduğunuzda partnerinizle birleşim sağlayabilirsiniz.

2. Bir jinekoloğa danışmak

“Cinsel aktiviteye devam etmeden önce kişiselleştirilmiş tavsiyeler için jinekoloğunuza danışmanız tavsiye edilir. Uzmanlar, durumunuzu değerlendirebileceklerini, iyileşme sürecinizi değerlendirebileceklerini ve özel ihtiyaçlarınıza ve koşullarınıza göre önerilerde bulunabileceklerini söylüyor.

3. Düzenli kontroller

Doğum sonrası dönem, bebeğin doğumundan kısa bir süre sonra başlar ve genellikle altı ila sekiz hafta sürer, annenin vücudu neredeyse hamilelik öncesi formuna döndüğünde sona erer. StatsPearl Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, bir kadın ve yeni doğmuş bebeği için doğum sonrası süre hem kısa hem de uzun vadeli sağlık ve refah açısından kritik öneme sahiptir. Birçok sağlık hizmeti sağlayıcısı, annenin fiziksel iyileşmesini değerlendirmek ve endişeleri veya soruları tartışmak için doğumdan sonraki 6 hafta civarında bir doğum sonrası muayene planlar. Bu, cinsel aktiviteye devam etmenin ne zaman güvenli olduğunu sormak için uygun bir zamandır.

4. Vücudunuzu dinleyin

“Fiziksel ve duygusal olarak nasıl hissettiğinize dikkat edin. Cinsel aktiviteye devam etme konusunda ağrı, rahatsızlık veya endişe yaşıyorsanız doktorunuza sormadan bunu denemeyin. Kendinizi hazır hissedene kadar beklemek sorun değil. Uzmanlar, duygularınız ve endişeleriniz hakkında partnerinizle açık bir şekilde iletişim kurmanızı öneriyor.

5. Kayganlaştırıcı kullanın

Doğum sonrası dönemde hormonal değişikliklere bağlı olarak bazı kadınlarda vajinal kuruluk yaşanabilir ve bu durum cinsel ilişkiyi rahatsız edebilir. Lubricants MDPI Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, su bazlı bir kayganlaştırıcı kullanmak sürtünmeyi ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olabilir.

6. Yavaşça başlayın

“Cinsel aktiviteye devam etmeye hazır hissettiğinizde yavaş ve nazikçe başlayın. Uzman, rahat hissettiren farklı pozisyon ve teknikleri deneyin ve ağrıya veya rahatsızlığa neden olan pozisyonlardan veya aktivitelerden kaçının.

SEZARYEN SONRASI İLİŞKİYE GİRMENİN RİSKİ VAR MI?

Sezaryen sonrası iyileşmeden önce cinsel ilişkiye devam etmek enfeksiyona ve kanamaya neden olabilir, bu nedenle önceden doktorunuza danışın. Sezaryen kesiğiniz iyileştiğinde cinsel aktivite tamamen güvenlidir. Kesi yeriniz bir süre oldukça hassas hissedilebilir ki bu tamamen normaldir. Uzmanlar, orgazmın neden olduğu küçük rahim kasılmaları nedeniyle yırtılma riskinin çok az olduğunu açıklıyor.