TikTok'ta viral olan ilişki testi: 'Kuş Teorisi' trendi
Sosyal medya platformu TikTok, sadece dans ve makyaj trendlerinin değil, aynı zamanda ilişkiler ve psikoloji alanındaki ilgi çekici teorilerin de merkezi haline geldi. Son dönemde kullanıcıların ilişkilerinin sağlamlığını ölçmek için kullandığı ve hızla viral olan teori ise 'Kuş Teorisi' (Bird Theory)...
on günlerde kullanıcılar, 'Bugün bir kuş gördüm.' diyerek partnerlerinin tepkilerini ölçüyor. Görünüşte sıradan bir cümle gibi dursa da aslında ilişki dinamiklerini test eden bilimsel bir yönteme dayanıyor.
TRENDİN ARDINDAKİ ANLAM NEDİR?
Gelin, milyonlarca çifti etkisi altına alan bu trendin ardındaki anlamı birlikte inceleyelim....
Bu popüler TikTok trendinin arkasında, ünlü ilişki araştırmacısı Dr. John Gottman'ın onlarca yıllık çalışması yatmaktadır. Gottman, başarılı ve kalıcı ilişkileri incelediğinde, çiftlerin büyük kavgaları nasıl çözdüğünden çok, günlük hayattaki küçük "tekliflere" nasıl tepki verdiklerinin daha önemli olduğunu bulmuştur.
Gottman'a göre, mutlu ilişkilerdeki çiftler, tekliflerin %86'sına "yönelerek" tepki verirken, boşanmayla sonuçlanan ilişkilerdeki çiftler sadece %33'ünde bu tepkiyi gösterebilmiştir.
Özetle: Kuş Teorisi, büyük jestler ve dramatik anlar yerine, sürekli tekrarlanan küçük ilgi ve onaylama anlarının, bir ilişkinin sağlam temellerini oluşturduğunu kanıtlar niteliktedir. Belki de ilişkinizi test etmenin en iyi yolu, sıradaki 'kuşu' kaçırmamaktan geçiyordur.