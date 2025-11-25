TikTok'ta viral olan ilişki testi: 'Kuş Teorisi' trendi

on günlerde kullanıcılar, 'Bugün bir kuş gördüm.' diyerek partnerlerinin tepkilerini ölçüyor. Görünüşte sıradan bir cümle gibi dursa da aslında ilişki dinamiklerini test eden bilimsel bir yönteme dayanıyor.

@aybukeyim akımı bilmediğine büyük yemin etti beni güzelce dinlediği için onu ısırıcam🥰 ♬ orijinal ses - Aybüke Çangal

TRENDİN ARDINDAKİ ANLAM NEDİR?

Gelin, milyonlarca çifti etkisi altına alan bu trendin ardındaki anlamı birlikte inceleyelim....

Bu popüler TikTok trendinin arkasında, ünlü ilişki araştırmacısı Dr. John Gottman'ın onlarca yıllık çalışması yatmaktadır. Gottman, başarılı ve kalıcı ilişkileri incelediğinde, çiftlerin büyük kavgaları nasıl çözdüğünden çok, günlük hayattaki küçük "tekliflere" nasıl tepki verdiklerinin daha önemli olduğunu bulmuştur.

Gottman'a göre, mutlu ilişkilerdeki çiftler, tekliflerin %86'sına "yönelerek" tepki verirken, boşanmayla sonuçlanan ilişkilerdeki çiftler sadece %33'ünde bu tepkiyi gösterebilmiştir.

Özetle: Kuş Teorisi, büyük jestler ve dramatik anlar yerine, sürekli tekrarlanan küçük ilgi ve onaylama anlarının, bir ilişkinin sağlam temellerini oluşturduğunu kanıtlar niteliktedir. Belki de ilişkinizi test etmenin en iyi yolu, sıradaki 'kuşu' kaçırmamaktan geçiyordur.