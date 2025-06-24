10 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor! Hayal Köseoğlu ilk kez açıkladı

Köseoğlu paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“10 senedir OKB ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu yıl artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3-4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hâlâ önümde uzun bir yol var ama herkes benim kadar şanslı değil. Türkçe kaynak çok az.”