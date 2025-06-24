10 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor! Hayal Köseoğlu ilk kez açıkladı
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırttı. Köseoğlu, yaklaşık 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı.
Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, Mucize Doktor ve Mahkum gibi birçok başarılı projede yer alan ve geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı içten açıklamayla takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan 32 yaşındaki oyuncu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı.
Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, son iki yılın kendisi için özellikle zor geçtiğini belirten Köseoğlu, bu süreçte tüm maddi imkânlarını hastalığıyla başa çıkmak için harcadığını ifade etti.
Köseoğlu paylaşımında şu sözlere yer verdi:
“10 senedir OKB ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu yıl artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3-4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hâlâ önümde uzun bir yol var ama herkes benim kadar şanslı değil. Türkçe kaynak çok az.”