10 yıllık ilişki bitti! Leyla Feray ile Serhat Teoman ayrıldı

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden gösterilen oyuncular Leyla Feray ve Serhat Teoman, 10 yılı aşkın süredir devam eden ilişkilerini noktaladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 4
10 yıllık ilişki bitti! Leyla Feray ile Serhat Teoman ayrıldı - Resim : 1

 "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisindeki Ayşe Sultan karakteriyle tanınan oyuncu Leyla Feray ile meslektaşı Serhat Teoman, 10 yıldır süren birlikteliklerini noktaladı. Çiftin ayrılık haberi, magazin dünyasında yankı uyandırdı.

2 / 4
10 yıllık ilişki bitti! Leyla Feray ile Serhat Teoman ayrıldı - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2015 yılının Temmuz ayından bu yana birlikte olan Leyla Feray ve Serhat Teoman'ın, evlilik hazırlığı yaptığı beklenirken yollarını ayırdıkları öğrenildi.  

3 / 4
10 yıllık ilişki bitti! Leyla Feray ile Serhat Teoman ayrıldı - Resim : 3

Aynı evde yaşayan çiftin yakın çevresi de bu ayrılık kararı karşısında şaşkınlık yaşadı. 

4 / 4
10 yıllık ilişki bitti! Leyla Feray ile Serhat Teoman ayrıldı - Resim : 4

Edinilen bilgiye göre, 10 yıllık ilişkilerini karşılıklı anlaşarak ve dostça sonlandıran Feray ve Teoman, geçtiğimiz günlerde evlerini de ayırdı.