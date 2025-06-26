10 yıllık ilişki bitti! Leyla Feray ile Serhat Teoman ayrıldı
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden gösterilen oyuncular Leyla Feray ve Serhat Teoman, 10 yılı aşkın süredir devam eden ilişkilerini noktaladı.
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"Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisindeki Ayşe Sultan karakteriyle tanınan oyuncu Leyla Feray ile meslektaşı Serhat Teoman, 10 yıldır süren birlikteliklerini noktaladı. Çiftin ayrılık haberi, magazin dünyasında yankı uyandırdı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2015 yılının Temmuz ayından bu yana birlikte olan Leyla Feray ve Serhat Teoman'ın, evlilik hazırlığı yaptığı beklenirken yollarını ayırdıkları öğrenildi.
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Aynı evde yaşayan çiftin yakın çevresi de bu ayrılık kararı karşısında şaşkınlık yaşadı.
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Edinilen bilgiye göre, 10 yıllık ilişkilerini karşılıklı anlaşarak ve dostça sonlandıran Feray ve Teoman, geçtiğimiz günlerde evlerini de ayırdı.