Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon Leyla karakterinin takıları, kıyafetleri ve aksesuarları

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonu Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Avukat Leyla Taylan karakterine Serenay Sarıkaya hayat veriyor. Sarıkaya'nın dizideki giydiği kıyafetler, taktığı takıları, çantası, kolyeleri, yüzük ve saati de merak konusu oldu. Sizler için Leyla karakterinin aksesuarlarını mercek altına aldık...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon Leyla karakterinin takıları, kıyafetleri ve aksesuarları - Resim : 1

15 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Avukat Leyla Taylan karakterine Serenay Sarıkaya hayat veriyor.  Sarıkaya'nın dizideki giydiği kıyafetler, taktığı takıları, çantası, kolyeleri ve saati de merak konusu oldu. Sizler için Leyla karakterinin kıyafetlerini ve aksesuarlarını araştırdık...

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Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon Leyla karakterinin takıları, kıyafetleri ve aksesuarları - Resim : 2

Organik Pamuk Keten Karışımlı Mavi Triko Üst - Knitss 

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Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon Leyla karakterinin takıları, kıyafetleri ve aksesuarları - Resim : 3

 Kısa tulum - alo yoga   

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Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon Leyla karakterinin takıları, kıyafetleri ve aksesuarları - Resim : 4

Straplez bağcıklı üst - PIA 