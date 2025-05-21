Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon Leyla karakterinin takıları, kıyafetleri ve aksesuarları

15 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Avukat Leyla Taylan karakterine Serenay Sarıkaya hayat veriyor. Sarıkaya'nın dizideki giydiği kıyafetler, taktığı takıları, çantası, kolyeleri ve saati de merak konusu oldu. Sizler için Leyla karakterinin kıyafetlerini ve aksesuarlarını araştırdık...