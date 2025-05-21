Anasayfa Moda Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon Leyla karakterinin takıları, kıyafetleri ve aksesuarları
Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon Leyla karakterinin takıları, kıyafetleri ve aksesuarları
Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonu Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Avukat Leyla Taylan karakterine Serenay Sarıkaya hayat veriyor. Sarıkaya'nın dizideki giydiği kıyafetler, taktığı takıları, çantası, kolyeleri, yüzük ve saati de merak konusu oldu. Sizler için Leyla karakterinin aksesuarlarını mercek altına aldık...
1 / 25
15 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Avukat Leyla Taylan karakterine Serenay Sarıkaya hayat veriyor. Sarıkaya'nın dizideki giydiği kıyafetler, taktığı takıları, çantası, kolyeleri ve saati de merak konusu oldu. Sizler için Leyla karakterinin kıyafetlerini ve aksesuarlarını araştırdık...
2 / 25
Organik Pamuk Keten Karışımlı Mavi Triko Üst - Knitss
3 / 25
Kısa tulum - alo yoga
4 / 25
Straplez bağcıklı üst - PIA