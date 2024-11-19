11 yıllık hasret bitiyor! Meryem Uzerli, yeni projesiyle ekranlara dönüyor
Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile adından söz ettiren Meryem Uzerli, uzun bir aradan sonra 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı NOW ekranlarının yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor.
Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği yönetmenliğini Bahadır Karataş’ın yaptığı ve Koray Kerimoğlu’nun devam edeceği, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı.
Dizinin tanıtımında yer alan Meryem Uzerli, ekranlara dönüşünü duyurmuş oldu ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Muhteşem Yüzyılın unutulmaz Hürrem Sultan’ı, yeni dizisinde ise metres rolüyle ekranlara geliyor. Uzerli'nin tanıtımlarda görünen yeni imajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.