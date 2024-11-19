11 yıllık hasret bitiyor! Meryem Uzerli, yeni projesiyle ekranlara dönüyor

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı NOW ekranlarının yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor.