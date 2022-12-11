20 soruda: Cem Yenel
Sesi, yorumu ve enerjisiyle çekim alanına davet eden Cem Yenel ile tanışma zamanı. Son teklisi ‘Pusula’ ile çalma listelerini ele geçiren etkileyici yeteneğin kırmızı çizgilerine, hayallerine ve düşüncelerine odaklanıyoruz.
Röportaj: Baran Alışkan
- Hayatta en sevdiğim şeyi, işimi yapmayı ve bundan keyif almayı başardım!
- Bazı şeyleri akışa bırakmayı beceremedim!
- ‘Pusula’ şarkımı yayınladığımız için heyecanlı ve tutkulu hissediyorum.
- Hiç kimsenin yerine geçmek istemezdim.
- ‘Keşke’ demekten çok korkarım.
- Bazı insanları değiştirmeye çalıştığım için pişmanım.
- 2000’li yıllarda yaşamak isterdim, çünkü o dönemin trendlerine, modasına ve müziğine bayılıyorum.
- Atypical dizisindeki Evan gibi biri olmak isterdim.
- Güzel bir akşam yemeği beni çok mutlu eder.
- Sevdiğim insanların üzülmesi beni çok üzer.
- Umut tacirliğinden nefret ederim.
- Hayatımın bir döneminde Londra’da yaşamak isterim.
- Bazı çikolatalar çok abartılıyor.
- İstanbul’un kıymetini bilmiyoruz.
- Dünyadaki açlık sorununu değiştirmek isterdim.
- ‘Her şey geçicidir’ felsefesini benimserim.
- ‘Billboard Hot 100’ listesine girdiğimi hayal ediyorum.
- Gerçek daha acıysa yalan söylerim.
- Hiçbir şeyi gerçek dostluğun önüne koymam.
- Kendimi sıcak, pozitif ve dengesiz kelimeleriyle tanımlarım.