20 soruda: Su Soley
Kendi sınırlarını aşmak konusundaki başarısını, ‘Kabuk’ isimli yeni albümünde hem müziği hem de sözleriyle ispatlayan Su Soley’i yakından tanımak üzere; kırmızı çizgilerine, hayallerine ve düşüncelerine odaklanıyoruz.
Su Soley kimdir, hayalleri ve düşünceleri nelerdir? 20 soruda Su Soley'i tanıyoruz...
Röportaj: Baran Alışkan
- Kendi yapım şirketimle kendi kariyerimi yönetmeyi başardım!
- Hiçbir zaman politik olmayı beceremedim!
- Yeni albümüm Kabuk’un yayınlanmasıyla, aldığım güzel ve kıymetli yorumların da büyük etkisiyle kendimi çok şanslı ve koca bir sevgi yumağının bir parçası gibi hissediyorum.
- Doğrularımla, yanlışlarımla kendi hayatımı yaşıyor olduğum için mutluyum. Kimsenin yerinde olmak istemezdim.
- Yağmurlu havalarda fark etmeden salyangozlara basmaktan çok korkarım.
- Şarkılarımı uzun yıllardır kendime sakladığıma pişmanım.
- 1980’lerin gençlik dönemime denk gelmesini isterdim, çünkü Michael Jackson’ın vokalisti olmak harika olurdu.
- Betûl Mardin gibi biri olmak isterdim.
- İhtiyaç sahiplerine yardım edebilecek gücü bulabilmek beni çok mutlu eder.
- Sıcak evimde, rahat yatağımda uyuyabiliyorken; sokaklarda sırf evine ekmek götürebilmek için bir şeyler satmaya çalışan insanları, özellikle de yaşlılarımızı görmek beni çok üzer.
- El şakalarından nefret ederim.
- Tüm sevdiklerimle bir köy kurarak orada hep birlikte yaşamak isterim.
- Neredeyse hiçbir şeyin samimi olmadığı sosyal medya dünyası çok abartılıyor.
- Memleketimizin dağının, taşının, gölünün, akarsuyunun, ormanının, tarihi değerlerinin, kültür mirasının kıymetini bilmiyoruz.
- İnsanların ruhundaki kibri, bencilliği ve savaşma arzusunu yok etmek isterdim.
- ‘İşleyen demir ışıldar’ felsefesini benimserim.
- Yurt dışı başarılarına imza atmış bir müzisyen olmak ve dünya çapında işler yapmak, en büyük hayallerimden biri. Yapım firmam Soley Tunes’un alanında önde gelen, yenilikçi, sayısız başarıya imza atmış, sektörün gelişmesine ve sistemin yerleşmesine büyük ölçüde katkı sağlamış, çok sayıda yetenekli ismi piyasaya kazandırmış olmasını hayal ediyorum.
- Birine yapılacak sürpriz için yalan söylerim.
- Birini üzecek, korkutacak ya da rencide edecek şaka, şaka değildir ve asla yapmam.
- Neşeli, düşünceli, çalışkan kelimeleriyle kendimi tanımlarım.