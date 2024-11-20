29 yaşına basan Aslı Bekiroğlu'nun pastası dikkat çekti
Oyuncu Aslı Bekiroğlu 29. yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Bekiroğlu, geceden eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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"Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım", "Jet Sosyete" gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, 29 yaşına bastı.
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Doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayan Bekiroğlu, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Partide payetli altın sarısı mini bir elbise giymeyi tercih eden ünlü isim, kombinini siyah uzun çizmelerle tamamladı.
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Bekiroğlu, partiden karelere "29... Bu fotoğrafa sebep verenlerle artık dost değiliz merak etme" notunu düştü.