29 yaşına basan Aslı Bekiroğlu'nun pastası dikkat çekti

Oyuncu Aslı Bekiroğlu 29. yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Bekiroğlu, geceden eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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29 yaşına basan Aslı Bekiroğlu'nun pastası dikkat çekti - Resim : 1

"Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım", "Jet Sosyete" gibi yapımlarda rol alan Aslı Bekiroğlu, 29 yaşına bastı.

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29 yaşına basan Aslı Bekiroğlu'nun pastası dikkat çekti - Resim : 2

Doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayan Bekiroğlu, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.

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29 yaşına basan Aslı Bekiroğlu'nun pastası dikkat çekti - Resim : 3

Partide payetli altın sarısı mini bir elbise giymeyi tercih eden ünlü isim, kombinini siyah uzun çizmelerle tamamladı.

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29 yaşına basan Aslı Bekiroğlu'nun pastası dikkat çekti - Resim : 4

Bekiroğlu, partiden karelere "29... Bu fotoğrafa sebep verenlerle artık dost değiliz merak etme" notunu düştü.