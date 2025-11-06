30 yıl sonra gelen nostalji! Ünlü isimler aynı karede

Türk pop müziğine "Ateşini Yolla," "Bir Efsane," "İlla Ki," "Karam," ve "Kelimeler Yetmez" gibi unutulmaz hitler kazandıran Hakan Peker, hem sahne enerjisi hem de yıllara meydan okuyan görünümüyle gündemdeki yerini koruyor. Son olarak sanatçı, yaptığı nostaljik bir sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını tam 30 sene öncesine, 90'lı yılların televizyon dünyasına taşıdı.

Hakan Peker'den 30 Yıllık "Erol Evgin Şov" Karesi

Hakan Peker, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Paylaştığı karede, 1995 yılında TRT'de yayımlanan "Erol Evgin Şov" programına katıldığı anlar yer alıyordu. Fotoğrafta Peker'e, usta sanatçı Erol Evgin ve o dönemin popüler isimlerinden Hülya Avşar da eşlik ediyordu. Peker, bu özel fotoğrafın altına kısa ve net bir şekilde "1995 TRT, Erol Evgin Şov'" notunu düştü.

Estetik Tartışmalarına Yanıt Vermişti: "Genetik"

Görüntüsüyle sıkça merak konusu olan ve 64 yaşında olmasına rağmen genç görünümünü koruyan Hakan Peker, geçtiğimiz yıl gündeme gelen estetik iddialarına da yeniden açıklık getirmişti. Sanatçı, botoks veya yüz gerdirtme gibi herhangi bir işlem yaptırdığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, sırrın genetikte yattığını belirtti.

Peker, bu iddiaların kariyerinin başından beri gündemde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetik, yıllardır merak ediliyor ben o zaman son noktayı koyayım. Bir daha sorulmasın. Yıllardır hep sorulur... 40 yaşındayken de soruluyor, merak ediliyordu. Bu yaşımda da hala konuşuluyor. Ben böyleyim genç gösteriyorum. Yüzümü gerdirme gibi bir işlem hiç yaptırmadım, ihtiyacım da yok. Meraklarını gidermişimdir inşallah."