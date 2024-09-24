Anasayfa Magazin 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy yeni karelerini paylaştı! Fit hali dikkat çekti
4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy yeni karelerini paylaştı! Fit hali dikkat çekti
21 Mayıs’ta kızı Mira Milena’yı dünyaya getiren Yıldız Çağrı Atiksoy son haliyle dikkat çekti. Kısa sürede fit görünüme ulaşan Atiksoy'un yeni karelerine yorum yağdı.
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2022 yılında Berk Oktay ile nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2024 Mayıs ayında Mira Milena ismini verdiği kızını kucağına aldı.
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Ekranların iki ünlü oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ile hafta sonunda Bodrum’daydı. Ünlü çift, ortak arkadaşlarının düğününe katıldı.
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Taze anne oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy katıldığı düğünde fiziği ile dikkat çekti.
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Doğum kilolarını veren ve eski formuna kavuşan ünlü oyuncunun son haline takipçilerinden yorum yağdı.