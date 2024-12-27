4 yıllık aşkları sona erdi... Derya Şensoy ve Celal Can Algül ayrıldı
4 yıldır aşk yaşayan Derya Şensoy ile iş insanı Celal Can Algül'ün ayrıldığı iddia edildi.
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Merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy'un Derya Baykal'dan olan kızlarından Derya Şensoy, Nisan 2020'de Tekirdağlı iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Posta'nın haberine göre dolu dizgin giden aşkta herkes evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Derya ile Celal Can sosyal medyadaki aşk fotoğraflarını sildi.
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Derya Şensoy, geçtiğimiz yıllarda işadamı sevgilisi Celal Can Algül’e sürpriz doğum günü partisi düzenlemişti. Maslak’ta bir mekanda gerçekleşen eğlenceye Derya Baykal da katılmıştı.
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