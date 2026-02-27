40 yıl sonra yolları kesişti! Mahir Günşiray, Hatice Aslan ile aşk yaşadığını açıkladı

Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi Mahir Günşiray, Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında ilgiyle takip edilen “Empati” programına konuk olarak hem hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı hem de herkesi şaşırtan bir aşk itirafında bulundu.

Hayatını Fransa ve Türkiye arasında sürdüren Günşiray, bu sürpriz ilişkinin temelinin 40 yıl öncesine, üniversite yıllarına dayandığını belirtti.

İkilinin hikayesi, yıllardır görüşmeyen eski okul arkadaşlarının kurduğu bir mesaj grubu sayesinde yeniden filizlenmiş. Mahir Günşiray’ın arkadaşlarını yelkenlisine davet etmesi üzerine, bu davete gruptan sadece Hatice Aslan olumlu yanıt vermiş.

Kırk yıl sonra gerçekleşen bu baş başa yelkenli seyahati, eski sınıf arkadaşlığının yerini mutlu bir beraberliğe bırakmasına vesile olmuş. Sanat camiasının bu iki saygın isminin yıllar sonra buluşan yolları, izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.