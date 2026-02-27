Acı haber geldi! 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız yaşam savaşını kaybetti

. "Duy Beni" dizisiyle gönüllerde taht kuran 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, yaklaşık 6 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti.

İbrahim Yıldız, geçtiğimiz yılın 15 Ağustos günü saat 14.45 sularında, Orta Mahalle Nur Sokak’ta yürüdüğü sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. O günden bu yana Kartal’daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, ne yazık ki hayata tutunamadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; genç oyuncunun yakın arkadaşları ve meslektaşları Burak Can ile Caner Topçu, bu akşam İbrahim’i ziyaret etmek için hastaneye gittiler. Ancak iki yakın dost, hastaneye adım attıkları anda arkadaşlarının vefat haberini alarak büyük bir yıkım yaşadılar.

Henüz hayatının ve kariyerinin baharında olan İbrahim Yıldız’ın cenaze namazı 28 Şubat Cumartesi günü (yarın) Kartal Soğanlık'taki Safa Cami'sinde kılınacak.