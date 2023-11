83 yaşında dördüncü kez baba olan Al Pacino'nun ödeyeceği nafaka belli oldu

ABD medyası, ünlü aktör Al Pacino’nun kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeği için yapacağı çocuk yardımının detaylarını ortaya çıkardı.

Nafaka tutarı belli oldu

New York Post’un haberine göre Al Pacino, genç sevgilisi Nur Alfallah için her ay yaklaşık 30 bin dolar (yaklaşık 850 bin TL) para ödeyecek. Scarface, Baba, Şeytan’ın Avukatı gibi filmlerle tanınan Al Pacino’nun Alfallah’a önden 110 bin dolar da verdiğini ve her ay yaklaşık 30 bin dolar ödemeye devam edeceği de kaydedildi.

Çocuğun bakıcısı, sağlık desteği ve sigortası için 13 bin dolar ödeyeceği belirtilirken çocuk için oluşturulan eğitim fonuna da her ay 15 bin dolar ödeyeceği aktarıldı.

Öte yandan Amerikan yargısı, çocuğun velayetini 29 yaşındaki Alfallah ve 83 yaşındaki Pacino’ya verirken esas fiziksel velayet Al Pacino’nun oldu.