9 yıllık aşkta mutsuz son! Katy Perry ve Orlando Bloom'un ayrıldıkları iddia edildi
Ünlü şarkıcı Katy Perry ve oyuncu Orlando Bloom'un 9 yıldır süren ilişkisine ayrılık gölgesi düştü. TMZ'de yer alan habere göre, magazin dünyasının gözde çiftlerinden Perry ve Bloom'un yollarını ayırdığı iddia edildi.
2016 yılında başlayan ve 2019'da nişanla taçlanan Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin ilişkisi, son dönemde yaşanan gelişmelerle ciddi bir çıkmaza girmiş olabilir. 2020 yılında Daisy Dove adında bir kızları bulunan ünlü çiftin ayrılık iddiaları, magazin gündemini meşgul ediyor.
ABD merkezli magazin sitesi TMZ'nin haberine göre, Perry'nin "yılın düğünü" olarak anılan Jeff Bezos ve Lauren Sánchez'in düğününe tek başına katılacağı belirtildi.
Bu durum, çiftin uzun süredir ne özel hayatlarında ne de kamusal etkinliklerde bir arada görülmemesiyle birleşince dikkatleri çekti. Katy Perry'nin son zamanlarda nişan yüzüğünü takmaması da ayrılık söylentilerini güçlendirdi.
İddialara göre, ikili arasındaki krizin temelinde yoğun iş programları ve farklı yaşam öncelikleri yatıyor. Perry'nin 'Lifetimes' dünya turnesi kapsamında aylarca sahnede yer alması ve Bloom'un ise daha çok Londra'da vakit geçirmesi, çiftin uzun süre ayrı kalmasına neden oldu. Bu uzaklık, zamanla ilişkide soğukluk ve iletişim sorunlarına yol açtı.