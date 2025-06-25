9 yıllık aşkta mutsuz son! Katy Perry ve Orlando Bloom'un ayrıldıkları iddia edildi

İddialara göre, ikili arasındaki krizin temelinde yoğun iş programları ve farklı yaşam öncelikleri yatıyor. Perry'nin 'Lifetimes' dünya turnesi kapsamında aylarca sahnede yer alması ve Bloom'un ise daha çok Londra'da vakit geçirmesi, çiftin uzun süre ayrı kalmasına neden oldu. Bu uzaklık, zamanla ilişkide soğukluk ve iletişim sorunlarına yol açtı.