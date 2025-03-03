97. Oscar Ödül Töreni'nde kazananlar belli oldu! İşte geceye damga vuran kırmızı halı stilleri
ABD'nin Los Angeles kentinde, Hollywood Bulvarı'nda bulunan Dolby Theatre'da düzenlenen törenle 97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood'un prestijli gecesinde ünlü isimler birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda boy gösterdi. İşte 2025 Oscar kazananlar ve kırmızı halı görünümleri...
97. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu ilk kez Conan O’Brien üstlendi.
Emilia Perez, Wicked ve The Brutalist en çok adaylık kazanan filmler olurken Oscar gecesinde Anora aday gösterildiği 6 kategoriden 5'ini alarak gecenin kazananlarından oldu.
İşte 2025 Oscar Ödülleri Kazananları:
En İyi Film: Anora
En İyi Yönetmen: Sean Baker - Anora
En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison - Anora
En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody - The Brutalist
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana- Emilia Pérez
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kirearan Culkin - A Real Pain
En İyi Orijinal Senaryo: Sean Baker - Anora
En İyi Uyarlama Senaryo: Peter Straughan - Conclave
En iyi Uluslararası Film: I'm Stil Here
En İyi Animasyon: Flow
En İyi Belgesel: No Other Land
En iyi Kurgu: Anora
En iyi Görsel Efekt: Dune: Part Two
En iyi Yapım Tasarımı: Wicked
En İyi Kostüm Tasarımı: Paul Tazewell - Wicked
En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: The Substance
En İyi Ses: Dune: Part Two
En İyi Orijinal Müzik: The Brutalist
En İyi Orijinal Şarkı: El-Mal - Emilia Pérez
En İyi Kısa Animasyon Film: In the Shadow of Cypress
En İyi Kısa Film: I'm Not a Robot