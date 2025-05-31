Uzak Şehir dizisinin sezon finalinden 2. fragman: "Gitmeni İstemiyorum Alya!"
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir 2 Haziran tarihinde yayınlanacak 28.bölümle sezon arası verecek. Diziden ikinci fragman da geldi. Cihan'ın Alya'nın peşinden havaalanına gidip "Ben sana gül bahçesi vadetmiyorum Alya, her şey belki eskisinden daha kötü olacak ama senin buradan gitmeni istemiyorum" diyerek belinden çekip sarılıyor. Alya gidecek mi, Cihan'ın yanında kalarak savaşacak mı?
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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir 2 Haziran tarihinde yayınlanacak 28.bölümle sezon finali yapacak. Diziden 2. fragman izleyiciyle buluştu.
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Fragmanın başında Alya, oğlu ve Cihan’ın birlikte aynı yatakta yattığı sahne görülüyor. Cihan Alya’ya "Teşekkür etme. Siz benim ailemsiniz. Sen benim karımsın. Cihan benim oğlum" diyor.
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Alya da Cihan’a "Sen naparsan yap annen durmayacak. Ben senin ne kadar savaştığını, savaşırken ne kadar zorlandığını da görüyorum" diyerek cevap veriyor.
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Cihan'ın, annesinden son bir isteği vardır. Sadakat, Cihan için bu isteği yerine getirecek mi?