Acun Ilıcalı kızlarıyla Los Angeles'a gitti: "Meleklerimle birlikte Melekler Şehri'ndeyiz"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yoğun iş temposundan fırsat bulduğu her an kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa ile vakit geçirmeyi de ihmal etmiyor.

"Meleklerimle birlikte Melekler Şehri'ndeyiz"

Ilıcalı, son olarak kızları Banu, Leyla ve Yasemin ile birlikte Los Angeles'a gitti. Kızlarıyla çekilen bir selfie'sini 13.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından "Meleklerimle birlikte Melekler Şehri'ndeyiz" notuyla yayınlayan Ilıcalı'ya, kısa sürede birçok beğeni geldi.

Takipçileri, ünlü ismin gönderisine; "Maşallah size", "Size baba diyebilir miyim?" ve "Acun abi yolu da mı satın aldın?" gibi mesajlar yazıldı.