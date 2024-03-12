Acun Ilıcalı, Survivor'da 'akıl tutulması yaşadım' dediği olayı ve Poyraz'ın yaptıklarını anlattı

Acun Ilıcalı yaşanan olayı şöyle anlattı:

DOMİNKLİ ADAMIN EVİNE GİRMİŞ

"Acil durum konseyine hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu seferki konumuz açıkçası Survivor'da çok rastlamadığımız bir konu, benim şahit olmadığım bir konu. Konunun muhatabı öncelikle Poyraz. Yıllarca Survivor çektim, defalarca birçok yarışmacıyla muhatap oldum. Yarışmacılarımızın hepsini hep sevdik, onlarla değişik sezonlarda birlikte olduk. Çok şeyi tecrübe ettiğimi düşünüyordum bugüne kadar... Bugüne kadar aklıma hayalimi durduran böyle bir şey nasıl olur diyeceğim böyle bir olayda hiç olmadı.

Şöyle söyleyim, tabi ki Poyraz'la konuşacağım ama akıl tutulması yaşadım. Gerçek anlamda şok yaşadım. Bu nasıl olur diyorum. Konuyu bildiğimiz kadarıyla açıklayacağım ama bunun üzerine daha çok konuşacağız. Konu şu arkadaşlar Poyraz, dere kenarındaki kamptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp medeniyetin olduğu bölgelere doğru gidip prodüksiyonu geçtim, prodüksiyonun malzemelerini geçtim, bir Dominik vatandaşının evine giriyor. Eve bildiğiniz çuvalla falan giriyor. Yanlış anlamayın adam Dominikli. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle korunan da bir ev. Bildiğiniz Dominikli ailenin evine girip evde ne varsa çuvala doldurup ondan sonra devam ediyor.

Adam normal şartlarda polise gidecek polis gelip Poyraz'ı alacak yani, normalde durum bu. Neyse müdahale ediyoruz.