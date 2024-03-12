Acun Ilıcalı, Survivor'da 'akıl tutulması yaşadım' dediği olayı ve Poyraz'ın yaptıklarını anlattı
Survivor'ın 56. bölümde acil durum konseyi düzenlendi. Acun Ilıcalı, "Akıl tutulması yaşadım" dediği olayı ve Poyraz'a verilen cezayı açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın anlattıkları...
Acun Ilıcalı yaşanan olayı şöyle anlattı:
DOMİNKLİ ADAMIN EVİNE GİRMİŞ
"Acil durum konseyine hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu seferki konumuz açıkçası Survivor'da çok rastlamadığımız bir konu, benim şahit olmadığım bir konu. Konunun muhatabı öncelikle Poyraz. Yıllarca Survivor çektim, defalarca birçok yarışmacıyla muhatap oldum. Yarışmacılarımızın hepsini hep sevdik, onlarla değişik sezonlarda birlikte olduk. Çok şeyi tecrübe ettiğimi düşünüyordum bugüne kadar... Bugüne kadar aklıma hayalimi durduran böyle bir şey nasıl olur diyeceğim böyle bir olayda hiç olmadı.
Şöyle söyleyim, tabi ki Poyraz'la konuşacağım ama akıl tutulması yaşadım. Gerçek anlamda şok yaşadım. Bu nasıl olur diyorum. Konuyu bildiğimiz kadarıyla açıklayacağım ama bunun üzerine daha çok konuşacağız. Konu şu arkadaşlar Poyraz, dere kenarındaki kamptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp medeniyetin olduğu bölgelere doğru gidip prodüksiyonu geçtim, prodüksiyonun malzemelerini geçtim, bir Dominik vatandaşının evine giriyor. Eve bildiğiniz çuvalla falan giriyor. Yanlış anlamayın adam Dominikli. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle korunan da bir ev. Bildiğiniz Dominikli ailenin evine girip evde ne varsa çuvala doldurup ondan sonra devam ediyor.
Adam normal şartlarda polise gidecek polis gelip Poyraz'ı alacak yani, normalde durum bu. Neyse müdahale ediyoruz.
POYRAZ NE DEDİ?
Poyraz ise "Abi yani haklı çıkacağım bir şey yok öncelikle. Sadece evde kimse yoktu. Kepenkleri kapalıydı tamamen ben de boş kullanılmayan bir ev olarak düşünüp arkasındaki kilerine bakıp orada kilerinde belki konserveler bulurum diye girdim eve. Ne var ne yoksa da almadım evden. Evden sadece temel besin ürünleri aldım, et aldım, pirinç aldım, peynir aldım, bir de ketçap mayonez aldım. Sadece besin ürünleri alıp evden çıktım. Bir de baharat ve tuz vardı.
Nasıl desem son 10 gündür zor bir dönemden geçiyorum. Hastalığın verdiği bedensel yorgunluğa bir de 2.5 ayın verdiği zihinsel bitkinlik ve yorgunluk ortaya çıktı. Son dönemde takım olarak son 6 maçın 2'sini kazanabilmiştik. Açlık seviyemizde de büyük bir yükseliş vardı. Çok açlık çekiyordum. Hepinizden özür diliyorum işin bu boyutlara ulaşabileceğini hiç düşünmedim. Ben gerçek hayatta kimsenin evine girip bir şey almadım, bu da oyun gibi geldi. Çok da açıklayacak haklı çıkacak bir şeyim yok. Hepinizden özür diliyorum sizi zor durumda bıraktığım için, evine girdiğim beyefendiden ve burdaki arkadaşlardan özür diliyorum" dedi.
'SANA SURVIVOR TARİHİNİN GÖRMEDİĞİ BİR CEZA VERECEĞİZ'
Acun Ilıcalı ise "Sadece saydıkların değil aldıkların, sıvı maddeler de var aldıkların arasında. Sayarken unuttun herhalde. Sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Şimdi eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanmayacaksın. Eğer itiraf eden varsa, ben de bu işin içinde varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz" diye konuştu.
POYRAZ 10 ÖDÜLDEN MEN EDİLDİ
Takımdan diğer erkek yarışmacılar olaya dahil olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a düşürüldü.