24 Haziran 2025 günlük burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Başak; Haftaya fiziksel ve zihinsel sağlığını önceliklendirerek başla. Bir yürüyüş, egzersiz ya da sadece sağlıklı bir öğün bile fark yaratabilir. Duygusal olarak günlerdir seni rahatsız eden bir şey varsa, yaz ya da konuş. İçinde tutma: Kendini ifade etmek büyük bir rahatlama sağlayacaktır.